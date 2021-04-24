У суботу можна очікувати формального визнання Байденом геноциду вірмен - ЗМІ

Джерела в адміністрації США стверджують, що Джо Байден оголосить про визнання геноциду вірмен вже У суботу - вшановуючи щорічний день пам'яті етнічних вірмен, які загинули в 1915 - 1917 роках. Заступник офіційного представника Держдепартаменту Джаліна Портер заявила в п'ятницю, що в суботу «можна очікувати оголошення» з питання геноциду вірмен, пише агентство «Франс-Прес».

Видання Bloomberg напередодні повідомило про те, що президент США Джо Байден у розмові зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом попередив того, що планує визнати вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом. При цьому у прес-релізі Білого дому тема можливого визнання геноциду не зачіпається. У документі говориться, що Байден закликав Ердогана до «конструктивних двосторонніх відносин з розширенням сфер співпраці і ефективним врегулюванням розбіжностей».

Учора сенаторка-демократка Елізабет Воррен привітала рішення Байдена формально визнати геноцид вірмен.

"Вже давно час назвати ці звірства тим, чим вони були - геноцидом. Ми маємо визнати жахіття майбутнього, якщо ми сподіваємося уникнути їх у майбутньому", - відзначила законодавиця.

"Під час виборчої кампанії, Джо Байден пообіцяв визнати геноцид вірмен. Це питання дуже важливе для моїх виборців, та мільйонів американців. Ніхто не ставить під сумнів факти, але під сумнівом наша відданість правам людини. Дотримайтесь обіцянки. Визнайте геноцид вірмен", - твітував минулого тижня конгресмен-демократ Адам Шифф.

У Білому домі поки офіційно не підтвердили плани визнання геноциду, однак Байден під час своєї президентської кампанії обіцяв, що піде на цей крок.

Туреччина наполягає на тому, що вбивства і вигнання етнічних вірмен на території тодішньої Османської імперії не були геноцидом, а з'явилися наслідками великомасштабного конфлікту під час Першої світової війни.

Турецький тиск не завадив деяким великим країнам, таким як Франція і Німеччина, визнати геноцид, але багато держав поки що утримуються від повного офіційного визнання, боячись зіпсувати відносини з Анкарою.

Незважаючи на багаторічні зусилля з боку американської вірменської громади, президенти США уникали визнання геноциду, побоюючись погіршення відносин з Туреччиною - союзницею по НАТО.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив в інтерв'ю, що крок Байдена може зіпсувати двосторонні відносини. «Якщо Сполучені Штати хочуть погіршити відносини, рішення залишається за ними», - сказав він.

Американський політолог Ян Бреммер прогнозує, що у разі формального визання Байденом геноциду вірмен реакція з боку Туреччини буде "обмеженою".

"Ердоган знав, що це відбудеться і все одно відвідав кліматичний саміт Байдена у четвер. Погодився зустріти Байдена на майбутньому саміті НАТО", - твітує політолог.

Дивіться також: Як дешево і якісно подорожувати по США: розповідає український тревел-блогер Орест Зуб