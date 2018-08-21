Адміністрація Трампа ввела нові санкції проти Росії

Заходи проти цих шахраїв мають вирішальне значення, щоб поінформувати громадськість про тактику, яку вони використовують. Також, важливо, щоб вони були заблоковані американською фінансовою системою

Адміністрація Трампа ввела санкції проти російської та словацької фірм та приватних осіб за спроби ухилення від попередніх американських санкцій.

Мінфін запровадив санкції проти російської та словацької фірм за допомогу іншій російській компанії "Дайвтехносервіс", проти якої санкції були введені ще в червні.

Тоді "Дайвтехносервіс" звинувачували у наданні підводного обладнання та систем дайвінгу службі безпеки ФСБ. Американські службовці також наклали санкції на двох російських громадян за допомогу "Дайвтехносервісу" обходити санкції США.

"Дія проти цих шахраїв має вирішальне значення для забезпечення того, щоб громадськість знала про тактику, що використовують вони (компанії, проти яких вводяться санкції – ред. ГА). Також, важливо, щоб вони були заблоковані американською фінансовою системою", - заявив Міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Санкції вводяться відповідно до закону, прийнятого Конгресом у минулому році для покарання Росії за втручання в президентські вибори 2016 року, а також за дестабілізуючі дії по всьому світу.

"Мінфін руйнує спроби Росії обійти наші санкції", - заявив Мнучін.

Мінфін руйнує спроби Росії обійти наші санкці

Компанії, про які йдеться, вже заблоковані Мінфіном США так само як і їх американські активи. Російська компанія "Дайвтехносервіс" виробляє обладнання для дайвінгу.

Вона була однією з п'яти компаній та технологічних фірм, проти яких Мінфін США у червні ввів санкції за допомогу ФСБ Росії. Тепер під санкції потрапили російська фірма "Вела-Марін" (Vela-Marine Ltd) та словацька Lacno S.R.O. Перша намагалась працювати від імені "Дайвтехносервісу", друга надавала йому матеріальну підтримку. Також санкції ввели проти двох працівників "Дайвтехносервісу" росіян Марини Царевої та Антона Нагібіна, які, відповідно до звинувачень, діяли від імені "Дайвтехносервісу" та допомагали фірмі уникати штрафів США.

Також Мінфін ввів санкції проти інших двох російських компаній та шести російських кораблів, яких пов'язують із "участю у перевезенні нафтопродуктів північнокорейськими кораблями, діяльність яких заборонена Радою Безпеки ООН".

Нагадаємо, що в вересні Сенат може розглянути законопроект, покликаний стримати Росію від втручання у вибори США.

Наразі проект доопрацьовується, щоб мінімізувати небажані наслідки для світової економіки від автоматичного запровадження санкцій, що стосуються боргу та енергетики Росії.

"Ми хочемо бути впевненими, що шкоду обмежено економікою Росії і вплив на інших стримується", - заявив сенатор Кріс Ван Голлен.

Законопроект, внесений на розгляд Сенату в січні сенатором від Демократичної партії Ван Голленом та сенатором-республіканцем Марко Рубіо передбачає запровадження санкцій у тому випадку, якщо директор Національної розвідки США Ден Коутс у своєму звіті підтвердить, що Росія втручається до проміжних виборів США, запланованих на листопад.

В законопроекті передбачається запровадження санкцій на операції з новими випусками російських державних облігацій, а також блокування операцій з акціями російських компаній, що працюють в сфері енергетики, включаючи такі компанії, як "Газпром" та "Роснєфть". Передбачається запровадження санкцій проти російських банків, частки в металургійному комплексі та проти російських посадовців.

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