Дональд Трамп оголосов "війну" власнику Amazon Джефу Безосу

Президент США Дональд Трамп назвав один із найбільших онлайн-магазинів у світі Amazon "шахрайством", вартим "мільярдів доларів".

У своєму мікроблозі він написав, що Інтернет-гігант нечесно співпрацює із державною поштовою службою U.S Postal Service, яка в середньому втрачає по $1.50 на кожній посилці - замовлені покупців Amazon.

Через це служба, за словами президента, втрачає мільярди доларів, тож Amazon повинен встановити справедливі ціни на поштові доставки й податки.

При цьому глава держави стверджує, що компанія мала величезний штат лоббістів.

"І це не враховуючи неправдиву газету Washington Post, яку використовували для лобіювання й яку відтак треба зареєструвати як лоббіста".

Як газета Washington Post, так і компанія Amazon належать мільярдеру Джефу Безосу. Онлайн-продажі Amazon торік перевищили минулорічні показники на 18,4 відсотка. Тож Безос став першим мільярдером, з 1999 року, статки яйого перевищили цифру у 100 мільярдів.

Атаки Трампа на Безоса оглядачі пояснюють нещодавньою публікацією WP про те, що скандал із порнозіркою Стормі Деніелс підірвав статки сімейного бізнесу Трампа із нерухомості та значною увагою, яку видання присвячує розслідуванню спеціального прокурора Роберта Мюллера ймовірних зв'язків штабу Трампа із росіянами.

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