Білорусь виступила проти перенесення мирних переговорів щодо України з Мінська до Казахстану

У п’ятницю Білорусь піддала критиці пропозицію Казахстану, що він може бути господарем нових переговорів щодо мирного врегулювання становища в Україні, які дотепер відбувалися в Мінську.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей сказав у заяві, яку передано інформаційному агентству Associated Press, що ця країна «не шукає лаурів миротворця, на відміну від інших країн». Він додав, що перенесення переговорів в інше місце нічого не змінить:

«Місце переговорів рідко коли має значення, сказав Макей. Переговори щодо України можуть бути перенесені навіть до Арктики, якщо є певність щодо їх успіху».

Він додав, що для успіху переговорів необхідно, щоб кожна сторона конфлікту щиро хотіла закінчення кровопролиття.

Білорусь була господарем ряду переговорів у зв’язку з намаганнями врегулювати конфлікт у Східній Україні, який спалахнув через кілька тижнів після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.

Підписана у 2015 році Мінська угода, досягнута за посередництва Франції і Німеччини, допомогла зменшити ворожі дії, в результаті яких від квітня 2014 року загинуло понад 10 тисяч людей, але сутички між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами продовжуються, і спроби політичного врегулювання застрягли.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у четвер, що Мінські переговори зайшли в глухий кут і запропонував, що його країна може бути їх господарем.

Він сказав під час візиту до Сполучених Штатів, що обмірковував це питання на зустрічі з президентом Дональдом Трампом, додаючи, що Трамп запропонував перенести переговори в інше місце.

Угода з 2015 року зобов’язувала Україну надати широку автономію сеператистським регіонам і амністію сепаратистам. Проте більшість українських політичних партій відкинули цю ідею як зраду національних інтересів.

Після прийняття в четвер Верховною Радою закону про реінтеграцію окупованих частин Донбасу передбачає застосування військової сили для звільнення їх з-під російського контролю. У ньому немає посилання на Мінські угоди, і Росія попередила, що закон фактично касує Мінські угоди.

Дивіться також: Стенфорд допомагає готувати нове покоління лідерів в Україні