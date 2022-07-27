"Путіну не можна довіряти, а дії РФ в Україні - це геноцид"- інтерв'ю із сенатором США Кардіним про останні ініціативи щодо України

Наприкінці минулого тижня в Сенаті Сполучених Штатів з’явились нові ініціативи пов'язані із Україною. Зокрема, в середу 20 липня група сенаторів внесла до Сенату резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Його основними авторами виступили сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.

Пізніше, в п'ятницю 25 липня сенатор-республіканець від штату Міссісіпі, Роджер Уікер у співавторстві із сенатокою-демократкою від штату Нью-Гемпшир, Джин Шагін презентували законопроект про створення стратегії США в Чорноморському регіоні.

Співавтором та підписантом обох документів став співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ від штату Меріленд, Бен Кардін.

Ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид

Про деталі нових законопроектів та про рекацію на нещодавні російські обстріли порту в Одесі із сенаторм ексклюзивно поспілкувалась журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви співавтор резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. На думку політичних експертів, з якими я спілкувалася, на відміну від законопроекту, резолюція не має сильного впливу. У випадку, якщо цю резолюцію підтримає Конгрес, яку практичну допомогу це надало б українцям?

Бен Кардін, Сенатор США від штату Мерілерд: «Для нас у цьому питанні усе зрозуміло - ми провели слухання в Гельсінській комісії США щодо дій Росії в Україні. І на жаль, дії росіян відповідають кожному пункту визначення терміну "геноцид". У нас є конвенція про геноцид, яка була укладена на міжнародному рівні, у нас були незалежні дослідження, проведені Інститутом New Lines у Центрі з прав людини Рауля Валленберга. І ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид.

Ми звертаємо увагу на те, що міжнародне співтовариство, - не одна країна, не Сполучені Штати і не Україна, - а міжнародне співтовариство визнає своє зобов’язання притягти до відповідальності тих, хто чинить ці злочини. Це і є мета нашої резолюції. Треба підкреслити, що Сенат Сполучених Штатів визнає: дії Росії, вимагають від міжнародної спільноти притягнення до відповідальності винних у цьому геноциді.

К.Л.: Якщо я правильно розумію процедуру, для остаточного погодження Конгресом резолюція повинна пройти і Сенат, і Палату представників. Чи подібна резолюція вже внесена в Палаті представників?

Б.К.: Так, у Палаті представників вже є подібна резолюція. Я думаю, що у цієї резлюції є широка підтримка. Це не тільки двопартійна ініціатива від сенатора-республіканця Джима Ріша та мене як демократа. Я думаю, що документ підтримує переважна більшість. Виходячи із риторики яку озвучує президент Байден, адміністрація США також підтримує цю позицію. Тому ми налаштовані оптимістично: ми будемо говорити єдиним голосом у Конгресі Сполучених Штатів. І повинен вам сказати, що я спілкувався з нашими європейськими союзниками, а також із союзниками з інших країн, і думаю, що є широке міжнародне визнання того, що дії Путіна вимагають міжнародної відповідальності.

Росія намагається домінувати в Чорному морі та подавити торгівлю, яку ведуть сусідні держави, зокрема Україна. Щоб вони не могли тогувати через Чорне море. Ми хочемо переконатися, що безпека Чорного моря є питанням, яке хвилює Сполучені Штати та наших союзників по НАТО

К.Л.: Ви також підписали новий законопроект про встановлення стратегії США щодо Чорноморського регіону. Уточніть, будь ласка, яке саме бачення стратегії Сполучених Штатаів в Чорноморському регіоні, згідно з цим законопроектом?

Б.К.: Гельсінська комісія провела слухання щодо Чорного моря, також були проведені слухання в головному портовому місті Румунії, Констанці. На цих слуханнях було встановлено, що Росія намагається домінувати в Чорному морі та подавити торгівлю, яку ведуть сусідні держави, зокрема Україна. Щоб вони не могли торгувати через Чорне море. Безпека Чорного моря - питання, яке хвилює Сполучені Штати та наших союзників по НАТО. Ми хочемо розробити стратегію, яка визначить виклики, що створює Росія в Чорному морі. Ми маємо вжити заходів, щоб забезпечити вільну торгівлю. Очевидно, що необхідно працювати з усіма країнами Чорного моря, але особливо з країнами, які є нашими союзниками по НАТО, включаючи Туреччину.

К.Л.: Чи допоможе цей законопроект вивезти українське зерно з-під російської блокади? І якщо так, то яким чином?

Б.К.: Ми дуже прагнемо знайти шляхи, якими українська сільськогосподарська продукція зможе вийти на світовий ринок. Це важливо не лише для України як суверенної держави та її економіки - сьогодні ми говоримо про відсутність продовольчої безпеки у світі. Поставки з України є основним джерелом продовольства в усьому світі. Це частина нашої стратегії боротьби з голодом у світі.

Отже, так, існує кілька доступних маршрутів, у тому числі через Чорне море. Ми із певним нетерпінням чекали реалізації угоди, укладеної з Росією під егідою Туреччини та ООН. Але коли ця угода була укладена, російські війська атакували Одесу, що чітко демонструє - Путіну взагалі не можна довіряти. Нам потрібно знайти способи для створення безпечного проходу Чорним морем. Ми маємо розмінувати цей маршрут і дати зрозуміти російським Військово-Морським силам у Чорному морі, що існує міжнародна відповідальність. Що судноплавні шляхи мають залишатися відкритими та вільними».

Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Не можна покладатись на те, що вони будуть дотримуватись укладених ними угод. Ми маємо продовжувати перемовини, але наші очі мають бути широко розплющеними, і ми повинні мати механізм примусового виконання

К.Л.: Яка ваша реакція як сенатора на російські обстріли порту в Одесі?

Б.К.: Це надзвичайно розчаровує, але це не дивує. Жодне звірство Росії вже не дивує нас. Вони жорстокі, вони чинять злочини проти людяності та беруть участь у геноциді. Тут вони кажуть міжнародній спільноті, що «ми визнаємо відповідальність за виведення українського зерна на світовий ринок», а потім майже того ж дня вони атакують головний порт. Це говорить нам про те, що ця кремлівська адміністрація не лише жорстока, але й брехлива. Вони намагаються ввести в оману міжнародне співтовариство, приховуючи свої справжні наміри задушити Україну і знищити її народ та державу. І це стосується не лише військових цілей, як ми бачимо, це також і цивільні

К.Л.: Удари по Одесі відбулися одразу на наступний день після підписання угоди в Стамбулі, яка мала сприяти вивільненню українського зерна. Який сигнал це дає демократичному світу щодо можливості вирішення цього конфлікту дипломатичним шляхом? Чи є зараз сенс вести переговори з Росією?

Б.К.: Як сказав пан Зеленський, президент України, ми завжди будемо готові до переговорів. Ми віримо в дипломатію, ми ніколи не станемо її розривати. Ми визнаємо, що нам потрібно говорити з нашими ворогами, щоб знайти спосіб покласти край цьому конфлікту. Тому ми продовжимо перемовини.

У Чорному морі є кілька судноплавних шляхів, які можуть бути доступними для цієї торгівлі. Вони потребують розмінування та гарантій захисту. Але ми вважаємо, що можемо захистити ці судноплавні шляхи

Але водночас, Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Вони намагатимуться маніпулювати та використовувати кожну можливість у своїх воєнних інтересах. Не можна покладатись на те, що вони будуть дотримуватись укладених ними угод. Тож ми маємо продовжувати перемовини, але наші очі мають бути широко розплющеними, і ми повинні мати механізм примусового виконання. В судноплавних шляхах Чорного моря нам знадобляться міжнародні правоохоронні органи, щоб переконатися, що ці шляхи є безпечними

К.Л.: Якщо ми вже бачили дії Росії на дипломатичному рівні, то яким, на вашу думку, може бути ефективний спосіб звільнення українського зерна з портів саме зараз?

Б.К.: У Чорному морі є кілька судноплавних шляхів, які можуть бути доступними для цієї торгівлі. Вони потребують розмінування та гарантій захисту. Але ми вважаємо, що можемо захистити ці судноплавні шляхи, - визначити їх та узгодити перевізників, які цим займатимуться. Угода, укладена в Туреччині, дозволяє проводити інспекції, і ми вважаємо це добре. Це гуманітарні та економічні питання, а не військові. Тому ми будемо дотримуватися угоди, яка була укладена в Туреччині, але у нас будуть безпечні шляхи, якими ці судна зможуть рухатись.

К.Л.: Але що ви думаєте про можливість надати Україні ракети більшої дальності, щоб Україна змогла сама себе захистити? Самостійно гарантувати безпеку своїм портам і не шукати міжнародних гарантій та захисту.

Б.К.: По-перше, я хочу подякувати адміністрації Байдена за її лідерство не лише в Сполучених Штатах. Демонструючи на власному прикладі надання військової техніки Україні, адміністрація заручилась аналогічною воєнною підтримкою України на рівні міжнародної спільноти. Я дякую президенту Зеленському за визнання цього факту. Мужність українського народу та його лідерів надихає усіх нас. Тому ми хочемо зробити все можливе, щоб забезпечити необхідну військову техніку для захисту України.

Це був неспровокований напад Росії. Україна – це лінія фронту, але це не єдина лінія. Ми розуміємо: якщо Україна паде, Путін піде далі, атакуючи інші цілі, які не мають захисту НАТО. Але ми очікуємо, що він не зупиниться і там, намагаючись порушити також і кордони НАТО. Українська лінія фронту - це збереження суверенітету та демократії у світі.

Тож ми маємо зробити все, що в наших силах. Я оптимістично налаштований щодо постійних перемовин які ми ведемо. Я вважаю, що президент Зеленський є дуже ефективним у своїй комунікації з нами, у нас були прямі перемовини з Конгресом. Також, минулого тижня Конгрес відвідала і перша леді. Ми зустрічалися з багатьма лідерами парламенту та уряду. Тому я думаю, що є розуміння того, що саме потрібно Україні. Можуть виникнути певні розбіжності щодо термінів і типу обладнання, яке надається, але я вірю, що підтримка продовжується, і ми продовжимо надавати Україні те, що їй потрібно.

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