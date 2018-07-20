США: організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду, буде незаконною

Адміністрація США не підтримує проведення референдуму на сході України і не розглядає таку можливість. Так в Раді національної безпеки США відповіли на запит Української служби "Голосу Америки".

"Адміністрація не розглядає можливість підтримки референдуму на сході України", - заявив речник Ради національної безпеки США Ґеррет Маркі.

"Більше того, організація так званого референдуму в тій частині України, яка не перебуває під контролем уряду буде незаконною", - додав він.

В адміністрації Трампа підтвердили, що основоположним документом за яким відбувається врегулювання конфлікту на сході України є Мінські домовленості.

"Врегулювання конфлікту на Донбасі відбувається відповідно до Мінських домовленостей і ці домовленості не передбачають проведення референдуму", - Наголосив Маркі.

Нагадаємо, агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент Росії Володимир Путін оголосив російським дипломатам, що він запропонував президенту Трампу провести референдум на Донбасі.

Таку пропозицію Путін, буцімто, висловив на зустрічі з Трампом, що відбулась у Гельсінкі 16 липня.

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