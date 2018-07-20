На наступній зустрічі Трамп і Путін обговорюватимуть питання безпеки

Згідно з інформацією видання The Associated Press, про це у п'ятницю заявив Білий дім. Також стало відомо, що Москва відкрита до нової зустрічі двох лідерів.

Представник Білого дому заявив, що під час наступної зустрічі Трамп і Путін говоритимуть про проблеми національної безпеки, які вже підіймались під час зустрічі у Гельсінкі. Зокрема, обговорюватиметься і питання російського втручання. Представник Білого дому не конкретизував, чи йдеться про втручання Росії у американську виборчу систему. На умовах анонімності він розповів, що президенти говоритимуть також про ядерне роззброєння, Північну Корею, Іран та Сирію.

Я абсолютно не погоджуюсь. В такому випадку, це буде остання зустріч віч-на-віч американського президента з будь-яким іноземним лідером, - заявив Ґрем ​

За словами сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема, президенти США та Росії ніколи більше не говоритимуть віч-на-віч.

Водночас, він не вважає слушною пропозицію розпитати в Конгресі американського перекладача, присутнього під час переговорів Трампа з Путіним.

"Я абсолютно не погоджуюсь. В такому випадку, це буде остання зустріч віч-на-віч американського президента з будь-яким іноземним лідером" – заявив Ґрем.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Марко Рубіо та сенатор-демократ Крис Ван Голлен активізували роботу з введення додаткових санкцій проти Росії. Законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне запровадження санкцій у випадку, якщо Росія продовжить втручатись до виборів у США.

Рубіо та Ван Голлен звернулись до керівництва сенатських комітетів з міжнародних відносин та банківської справи з метою проведення слухань і затвердження законопроекту, який передбачає автоматичне запровадження нових санкцій проти Москви протягом 10 днів у випадку, якщо директор національної розвідки США визначить, що до виборчого процесу відбулось втручання.

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