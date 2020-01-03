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США підвищують заходи безпеки через побоювання терактів після вбивства іранського генерала

  • Голос Америки

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Влада США посилює заходи безпеки в американських містах та посольствах на тлі побоювань про можливе посилення загрози теракту.

Це сталось після авіаудару в Іраку, внаслідок якого американські сили вбили Касема Солеймані, командувача елітних іранських сил спецпризначення "Кудс".

Мерка Вашингтона Мюріель Баузер повідомила, що жодної прямої загрози для столиці немає, але поліція продовжує пильно стежити за ситуацією.

Також напоготові - правоохоронці у Нью-Йорку. Поліція розмістила додаткові патрулі в місцях скупчення людей, хоча конкретних повідомлень про небезпеку немає. Схожі повідомлення надходять від влади Лос-Анджелеса.

Повідомлення про посилені заходи безпеки оприлюднили для працівників американських посольств у близькосхідних країнах - Бахрейні, Кувейті та Пакистані. Дипломатам, а також американським громадянам у регіоні, радять скасувати подорожі, бути пильними й уникати скупчень людей.

Посольство у Бахрейні нагадало, що "навіть демонстрації, заплановані як мирні, можуть перетворитись на сутички та насильство".

Після авіаудару у Багдаді працівників посольства США та американських громадян в Іраку закликали терміново виїхати за межі Іраку.

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