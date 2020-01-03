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США

Солеймані давно мав бути ліквідований – президент Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Солеймані, командувач сил "Кудс", якого вбили у результаті повітряного удару, мав бути ліквідований багато років тому.

«Генерал Касем Сулеймані вбивав або сильно ранив тисячі американців протягом тривалого періоду часу, - написав Трамп у Twitter – і планував вбити значно більше… поки його не спіймали! Він пряму чи опосередковано відповідальний за смерті мільйонів людей, включно із нещодавньою великою кількістю протестувальників, яких вбили в Іраку!»

Трамп припустив, що хоча Іран цього ніколи не визнає, Солеймані ненавиділи та боялися всередині країни.

«Вони й близько так не засмучені, як лідери хотіли б, щоб вірили за межами країни. Ми мали його ліквідувати багато років тому!», - написав президент США.

Пентагон підтвердив смерть командувача елітних сил спеціального призначення Ірану "Кудс" генерала Касема Солеймані. У заяві мовиться, що операція була "рішучою оборонною акцією для захисту американського персоналу за кордоном" і що "генерал Солеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів, працівників в Іраку і повсюди в регіоні".

Іракські посадовці повідомили, що зранку у п’ятницю за місцевим часом ракета влучила в автоколону, що рухалася біля багдадського міжнародного аеропорту. Під час вибуху, серед інших, загинув заступник командувача підтримуваного Іраном іракського воєнізованого угруповання "Народні мобілізаційні сили" Абу Махді Аль-Мухандіс.

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