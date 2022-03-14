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Законодавці США у Польщі висловились про створення безпольотної зони над Україною, надання літаків
Підтримка створення безпольотної зони в Україні не є домінуючою думкою в американському політикумі. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив сенатор-республіканець Роджер Вікер, який перебуває у Польщі поблизу кордону з Україною у складі групи законодавців від Демократичної та Республіканської партій США. Делегація Конгресу прибула на кордон Польщі та України, щоб оцінити масштаб гуманітарної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну.
"Оборонні експерти мають різні погляди на це питання. Особисто я виступаю за запровадження безпольотної зони, принаймні, гуманітарної, принаймні, з Київської області до західних кордонів. І відверто кажучи, ми все більше чуємо від досвідчених генералів, військових лідерів, які вважають це правильним. Це все ще не домінуюча думка у США, але існує чимало способів, як це зробити", - відзначив Вікер.
Раніше Вікер заявляв про допустимість використання США ядерної зброї першими для захисту України.
Спілкуючись з "Голосом Америки" сенатор заявив, що реалізувати безпольотну зону можна було би різними засобами.
"Це не обов’язково мають бути пілотовані літаки. Ми бачили, що турецькі дрони були дуже успішні у підтриманні української позиції та послабленні російських збройних сил. Нам потрібно розумно до цього підходити, чимало речей не можна обговорювати публічно. Але я можу запевнити вас, що ведуться розмови про те, що іще ми можемо зробити, аби переконатись, що Україна виграє цю війну, а Володимир Путін повністю забереться з України", - сказав Вікер.
Як повідомлялось, у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. На початку березня країни НАТО також відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявляв генсек НАТО Столтенберг.
Водночас, як повідомляв "Голос Америки", опитування вказують, що значна більшість американців, виборців обох провідних політичних партій, вважають, що США повинні працювати з НАТО над запровадженням "безпольотних зон" для захисту України від ударів з повітря.
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи дані опитування, тоді заявив, що їх учасники, імовірно, не розуміють суть питання.
"Так само можна було запитати, чи підтримують американці "зону без війни" на території України. Це, імовірно, також було би популярним. Бо не має такої речі як "безпольотна зона" над Україною. Спроба запровадити безпольотну зону означає війну між США та Росією", - відзначив Мерфі.
Сенаторка-демократка Емі Клобучар, яка також перебуває у Польщі, підтримує ідею передачі Україні літаків, проти чого раніше виступили у Білому домі. При цьому на її думку, найголовніше – це повітряна оборона.
"Так, я прихильник надання Україні МіГів та будь-яких інших засобів, щоб Україна могла захистити себе проти путінських ударів з неба. Українці можуть виграти у битві на землі, але якщо вони уразливі, беззахисні із неба, це може паралізувати й, імовірно, призвести до їхньої поразки. Тож сміливість усіх чоловіків і жінок, які борються на суходолі, може бути перевершена Путіним, який масово вбиватиме їх з повітря", - говорить Клобучар.
"Думаю, одна із проблем у тому, що якщо це все стає публічною розмовою, коли ви перебуваєте у стані війни, це стає окремою проблемою. Тож що більше ми можемо зробити, щоб відправити допомогу – й ми на власні очі бачили вантажівки, зустрічались із 82-ю повітряною бригадою на південному заході Польщі, бачили цю неймовірну координацію із союзниками по НАТО, включаючи лідерів у Польщі та Америці. Щоденне планування – неймовірне, і я думаю, що ви бачите результат цього для сміливих українських військових, сміливого українського народу, який борониться", - сказала Клобучар "Голосу Америки".
Сенатор-республіканець Роб Портман у коментарі "Голосу Америки", заявив, що Путін програє в Україні завдяки сміливості українських солдатів та українських громадян.
"Світ бачить, наскільки слабкою виявилась їхня армія у порівнянні з усіма очікуваннями і прогнозами. Ми знаємо напевне, що вони очікували захопити Україну за лічені дні. І от, кілька тижнів потому із часу початку вторгнення - й українці так відважно борються. Але є руйнування будинків людей, смерті безневинних мирних українців, серед яких і діти. Удар по пологовому, удар по меморіалу Голокосту у Києві, удари по багатоквартирним будинкам, удари по школах і дитячих садках. Насправді, воєнні злочини коються на кожному кроці, тож ми маємо робити все, щоб допомогти, щоб українці знали, що ми разом з ними у цій боротьбі", - заявив Портман.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський знову закликав світових лідерів "убезпечитити" небо над Україною.
"Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там, на заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет - хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - заявляв Володимир Зеленський.
Як повідомляв "Інтерфакс", президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь-яку країну, яка намагатиметься запровадити безпольотну зону над територією України.
"Наразі ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це неможливо на території України, можна лише з території якихось сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямі нами розглядатиметься як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців", - заявив Путін.
Путін також застерігав Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін сказав, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".
У статті використано матеріали BBC, ТАСС, "Інтерфакс".
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Німеччина купує F-35 у США для продовження спільного використання ядерного озброєння - посолка країни в Америці
Німеччина планує закупити до 35 американських винищувачів F-35 і 15 літаків Eurofighter в рамках модернізації збройних сил у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
"Німеччина вирішила придбати винищувачі F-35 у США, щоб продовжити завдання спільного використання ядерного озброєння у майбутньому. Мета полягає у тому, щоб замінити нинішні Tornado до 2030 року. Придбання F-35s - це ще одна ознака партнерства США та Німеччини у цей складний час", - заявила сьогодні посолка Німеччини у США.
У понеділок ВПС Німеччини також наводить слова очільника відомства, що придбання американських літаків дозволить захистити повітряний простір країни та НАТО.
Повідомляється і про плани Берліна придбати літаки Eurofighter.
Літаки F-35 американської Lockheed Martin, які вважаються найсучаснішими у світі, допоможуть замінити Tornado, які вже довгий час знаходяться на озброєнні Німеччини, і є єдиними в її арсеналі літаками здатними нести ядерні бомби США, розміщені в Німеччині.
На початку березня, передає "Интерфакс", міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що ядерні озброєння США час вивести із Європи, а "пов'язану з ними інфраструктуру повністю ліквідувати".
Повідомлення про заплановану модернізацією ВПС лунають після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв минулого місяця інвестувати 112 мільярдів доларів у збройні сили країни. Оглядачі вбачають у збільшенні видатків ознаку відходу Німеччини від політики низьких оборонних витрат, якої та дотримувалась після Другої світової війни.
Шольц також пообіцяв витрачати понад два відсотки валового внутрішнього продукту Німеччини щорічно на оборону.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що у відповідь на агресію Росії, Сполучені Штати Америки та союзники стануть сильнішими, більш рішучими, та цілеспрямованими. Байден також багаторазово наголошував на тому, що Вашингтон та союзники захищатимуть "кожен дюйм" території Альянсу.
"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід та відверто кажучи, розділену Америку. Нічого такого він не отримав", - йдеться у дописі на Twitter-сторінці президента США від 12 березня.
"Стратегічні цілі Путіна: 1. Підкорити Україну, 2. розділити НАТО, 3. Скористатись розділом у США, 4. Збільшити прибутки від нафти у Європі. Досі він не спромігся досягнути жодної. І він зруйнував економіку Росії на майбутнє та гарантував, що ніколи більше не буде лідером на міжнародній арені", - твітував раніше Марк Херлінг, колишній очільник Армії США у Європі.
У статті використано матеріали AFP, ТАСС, "Интерфакс".
Наступ Росії практично не просувається, заявляють у Пентагоні
Практично весь наступ Росії залишається без поступу, в основному через спротив України, заявив високопосадовець Пентагону США під час брифінгу в понеділок, пише журналіст Голосу Америки Джефф Сельдін.
Посадовець відзначив, що українські сили достатньо активно зриваютьпостачання росіян.
"Українці, як я завжди казав, достатньо творчо підійшли до цього, - заявив високопосадовець Пентагону, - вони не лише переслідують бойові машини, танки, броньовані машини і збивають літаки, хоча вони і це роблять. Вони навмисне намагаються зашкодити і запобігти здатності росіян себе забезпечувати".
Конвой РФ все ще перебуває в приблизно 15 км від центру Києва, і, за оцінками Пентагону. Чернігів "ізольовано", але оборона України не дає Росії просунутись, наводить Сельдін слова посдоавця Пентагону.
Росія нарощує кількість дистанційних обстрілів ключових українських міст, "Вони продовжують прагнути оточити Харків, оочити і ізолювати Маріуполь ... Київ". Щоб обійти Харків, в напрямку Ізюма Росія спрямувала 50-60 машин, повідомили в Пентагоні.
Представник Пентагону додав, що Росія випустила більше 900 ракет по цілях в Україні з початку вторгнення, але має ще великі запаси ракет.
«Війна Путіна впливає на всіх нас» – Боррель про нові санкції ЄС проти Росії
Євросоюз запровадить четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її новим повномасштабним вторгненням до України, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Про це він сказав під час візиту до Північної Македонії 14 березня, виступаючи в столиці Скоп’є.
«Війна Путіна – це не тільки про Україну, це про безпеку і стабільність нашого європейського континенту. Це впливає на всіх нас», – заявив Боррель.
Він додав, що нові санкції будуть спрямовані на сталевий, вугільний та енергетичний сектори Росії, а також на доступ Москви до ресурсів міжнародних фінансових інституцій.
«Це буде ще одним потужним ударом по економічному та логістичному підґрунті, на якому стоїть вторгнення Кремля та звідки походять джерела фінансування для нього», – сказав Боррель.
Очільник дипломатії Євросоюзу звинуватив Москву в цілеспрямованих ударах по цивільному населенню, навівши приклад Маріуполя, де за час облоги російськими загарбниками загинули понад 2 400 цивільних.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 11 березня презентувала четвертий пакет санкцій проти Росії через її нове вторгнення до України, яке запровадить Євросоюз.
Західні оглядачі, законодавці США коментують повідомлення, що Росія звернулась до Китаю із запитом про допомогу
Повідомлення про звернення Росії до Китаю по допомогу вкотре вказують на важливу роль, яку ця країна може грати як у завершенні війни так і у її ескалації. На це вказують коментарі експертів, міжнародних оглядачів.
Раніше ЗМІ з'явилися повідомлення, що Москва звернулася по військову та економічну допомогу Китаю в умовах російської війни в Україні.
Як повідомляє "Интерфакс", у понеділок речник Кремля заперечив ці повідомлення заявивши, що Росія має самостійний потенціал для продовження дій проти України. У Москві заявили, що військова кампанія Росії "розвивається за планом і буде завершена у строк та в повному обсязі". У Китаї ж, повідомляють австралійські ABC News, інформацію поширену у західних ЗМІ назвали "дезінформацією".
"Навіть, якщо Китай пообіцяє спорядження, для реалізації планів знадобилися би місяці, а не тижні. Водночас, США дуже занепокоєні щодо рішень Китаю. Оприлюднення інформації про запит Росії відповідає тактикам США у даному питанні: оприлюднювати, щоб тим самим завадати, або не допустити реалізації", - пише американський журналіст Майкл Вейсс.
"Якщо Китай відправить зброю до Росії, війна в Україні стане першою проксі-війною [з часу Холодної війни, вказав пізніше автор]між США та Китаєм. Вартує уваги, що Росія у такій ролі стає другорядною, що чим далі буде її долею у все більшій мірі: бути пішаком Китаю. Народжується дивний новий світ", - пише старший дослідник аналітичного центру Atlantic Council Дамір Марусіч.
Як заявляє Генштаб ЗСУ, станом на 14 березня 2022 втрати Росії в Україні становлять понад 12 000 осіб, понад 300 танків та ін. Натомість Міноборони Росії заявляє про знищення понад 2000 військових об'єктів на території України, сотні одиниць військової техніки.
На повідомлення ЗМІ про звернення Росії до Китаю реагують і законодавці США.
"Росія звернулась до свого друга комуністичного Китаю за військовою та економічною допомогою. Відкрито формується нова вісь зла, і США не можуть це ігнорувати", - пише сенаторка-республіканка Марша Блекберн.
"Глобальна єдність дає результат, який планувався. Росія ізольована, її економіка зупинилась, її ресурси вичерпані. Це прохання від безвиході від одного авторитарного режиму до іншого", - пише сенатор-демократ Макр Ворнер.
На початку місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна». Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».
Білий дім застеріг Китай про суворі «наслідки», якщо Росії допомагатимуть обходити санкції.
У Китаї заявляють, що підтримують принцип суверенітету й територіальної цілісності України і закликає Москву до переговорів з українською стороною. При цьому Китай не засудив російський напад на Україну і не закликав Росію вивести війська з української території, але заявив, що надішле українцям гуманітарну допомогу.
Як повідомляв "Голос Америки", американські та китайські високопосадовці зустрічаються у понеділок в Римі, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на світову безпеку.
Як відзначає дослідник британського аналітичного центру Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Семюель Рамані, можливий тиск США та Китай може мати і зворотній ефект.
"США попереджають, що Китай гарантовано зіткнеться із наслідками, якщо допоможе Росії порушувати санкції. З цим є проблема: Будь-які зусилля натиснути на Китай у цьому питанні просто зблизять його з Росією", - писав Рамані.
В уряді Росії називають "неповагою до великих країн та цивілізацій" зусилля США підштовхнути Туреччину, Індію, Єгипет, країни Південно-Східної Азії, та Китай приєднатись до санкцій Заходу проти Москви.
У статті використано матеріали "Интерфакс", "РИА Новости", ABC News Australia.
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