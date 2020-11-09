Батьківщина предків Байдена в Ірландії святкує

Мешканці містечка Баллена в західній Ірландії влаштували минулими вихідними святкування з нагоди перемоги Джо Байдена на президентських виборах у США.

Деякі жартома пропонували називати містечко Байденленд для нагадування, що один з кількох ірландських предків Байдена, Едвард Блюітт, понад п’ять поколінь тому був серед мігрантів, які полишили Ірландію після так званого Картопляного голоду 1845-49 року і переїхали до Америки.

Джо Байден пишається своїм ірландським корінням, і 2016 року на посаді віце-президента під час візиту до Ірландії він привозив туди своїх дітей та внуків, щоб познайомити їх з країною предків.

Традицію наголошування на ірландських коренях американськими лідерами започаткував Джон Кеннеді, а після нього паломництво на історичну батьківщину здійснювали зокрема президенти Рональд Рейґан та Білл Клінтон.

Ірландський уряд тепло вітав Байдена з перемогою на цих виборах.

Джо Байден нещодавно застеріг Лондон, щоб Велика Британія уникала кроків, що могли б потенційно шкодити мирному врегулюванню у Північній Ірландії у зв’язку британським виходом з Європейського Союзу

Ірландська республіка, що обіймає більшу частину острова, здобула 1922 року незалежність від Британії і зараз є членом ЄС.

Але регіон на півночі, який також називають Ольстер, залишається частиною Сполученого Королівства.

Угода 1998 року поклала край багаторічній кривавій боротьбі у Північній Ірландії між «республіканцями» - прихильниками возз'єднання ірландських земель і «юніоністами», або «лоялістами», які виступають за те, щоб Ольстер залишався британською територією.

Мирна угода, яка зокрема передбачає фактичну відсутність кордону між Північною Ірландією та Ірландською республікою, опинилася під загрозою у зв’язку з тим, що через вихід Великої Британії з ЄС в Ірландії може виникнути потреба митного та іншого контролю на межі між двома регіонами.

Брюссель і Лондон проголосили, що зроблять усе, щоб розмежування не було, але сторони досі не уклали угоди, яка б регулювала торговельні та інші відносини Британії з ЄС після закінчення перехідного періоду, що закінчується 1 січня 2021 року.

Дивіться також: Українська кухня в Каліфорнії: емігрантка з України вчить американців ліпити вареники. Відео