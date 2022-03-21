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  • Голос Америки

Президент США обговорив з керівниками найбільших приватних американських компаній нові економічні санкції проти Росії

Президент CША Джо Байден виступає на квартальному засіданні CEO Business Roundtable у понеділок, 21 березня 2022 р., у Вашингтоні. (AP/Патрик Сіманські)

Міністри фінансів та торгівлі США, Джанет Йеллен і Джіна Раймондо, радник з національної безпеки Джейк Салліван, старший радник Седрік Річмонд і директор Національної економічної ради Браян Діз зустрілися у понеділок, 21 березня, з 16 генеральними директорами великих компаній, щоби обговорити війну Росії в Україні, повідомляє Білий дім. Імена директорів та назви компаній не розголошуються, але відомо, що вони представляють такі галузі як енергетику, харчову промисловості та виробництво. Президент США Джо Байден був присутній під час частини обговорення.

Вищі чиновники, згідно з повідомленням, ознайомили бізнес-лідерів із останніми подіями «неспровокованої та невиправданої війни Путіна проти України». Вони повідомили, що Адміністрації буде й далі накладати великі витрати на Путіна, щоб деградувати «російську військову машину та підтримати народ України». Адміністрація також планує вжити низку кроків аби пом’якшити наслідки зростання цін для американських споживачів.

Учасники обговорили необхідність спільної роботи над вирішенням проблем, які «виникли на глобальних ринках і ланцюгах поставок, особливо для енергоносіїв і сільськогосподарських товарів, а також визначення альтернативних джерел постачання ключових товарів» через війну, яку Путін розв’язав в Україні. Вони домовилися про подальшу тісну комунікацію та координацію у вирішенні цих питань.

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