У трампівській Америці бідні стають все біднішими – експерт ООН

Бідність у Сполучених Штатах є великою проблемою і вона поглиблюється за правління Трампа, чия політика, схоже, спрямована на усунення системи підтримки від мільйонів бідних, а також винагородження багатих, – таких висновків дійшов експерт ООН із прав людини.

Філіп Елстон, спеціальний доповідач з надзвичайної бідності, звернувся до влади США із закликом забезпечити надійний соціальний захист і вирішити основні проблеми, а не «карати й ув'язнювати бідних».

Незважаючи на те, що соціальні виплати та доступ до медичного страхування скорочуються, податкова реформа президента Дональда Трампа нагородила несподіваними прибутками надзвичайно багаті та великі компанії, ще більше посиливши нерівність, сказав він у звіті.

Політика США після боротьби з бідністю президента Ліндона Джонсона в 1960-х роках була «щонайменше недбалою», підкреслив експерт.

«Але політика, що проводилася протягом минулого року, свідомо розроблена так, щоб усунути основні засоби захисту від найбідніших, покарати тих, хто не зайнятий працевлаштуванням, і зробити навіть основну медичну допомогу перевагою, а не правом громадянства», – зазначив Елстон.

Близько 41 мільйона людей живе в бідності, з них 18,5 млн – в умовах крайньої бідності, а серед дітей бідною є кожна третя дитина. Він додав, що Сполучені Штати мають найвищий рівень бідності серед молоді у промислово розвинених країн.

Проте дані Бюро перепису населення США, які він цитував, охоплюють лише період за 2016 рік, і експерт не дав ніяких порівняльних даних про масштаби бідності до і після того, як Трамп прийшов до влади в січні 2017 року.

Австралієць, експерт з прав людини з великим досвідом та професор права Нью-Йоркського університету представить свою доповідь Раді з прав людини Організації Об'єднаних Націй в кінці цього місяця.

Дивіться також: Канада запроваджує тарифи на низку американських товарів загальною сумою понад 16 мільярдів доларів