Білий дім: Трамп не терпітиме погроз Ірану

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявляє, що "якщо хтось і збільшує напруженість, то треба в першу чергу дивитись на Іран".

За словами Сандерс, Трамп "дуже чітко визначив, чого саме він не дозволить".​

Якщо хтось і збільшує напруженість, то треба в першу чергу дивитись на Іран - заявила Сандерс​

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у дописі у Twitter застеріг іранського президента Гассана Роугані, щоб той “ніколи не погрожував Сполученим Штатам”, невдовзі по тому, як американський Державний секретар Майк Помпео виступив з критичною промовою на адресу іранського керівництва.

“Іранському президентові Роугані: Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам, інакше ви зазнаєте таких наслідків, яких ви мало зазнавали будь-коли в історії. Ми вже не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні слова про насильство і смерть. Остерігайтеся!” - написав Трамп, використовуючи у тексті лише великі літери, у неділю.

Вважають, що президент реагував на повідомлення того дня, у яких цитували попередження Роугані на адресу Трампа: “ не грайтеся з хвостом лева, бо ви про це лише пошкодуєте”.

“Америка повинна добре розуміти, що мир з Іраном є миром над усіма, а війна з іраном - це війна над усіма війнами”, - сказав Роугані.

Помпео, виступаючи у Президентській бібліотеці Рональда Рейґана у Каліфорнії, сказав, що влада Ірану стала жахом для іранського народу.

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