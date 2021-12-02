США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка

США, координуючись із союзниками, запровадили низку санкцій проти режиму Лукашенка. Як відзначає сайт Міністерства фінансів країни, санкції запроваджуються у відповідь на кричуще зневаження міжнародними нормами та добробутом власних громадян. Санкції проти режиму Лукашенка також запровадили ЄС, Велика Британія, та Канада.

Санкції накладено на 20 осіб, 12 юридичних осіб, повітряні судна та майно. Із детальним переліком можна ознайомитись на сайті Мінфіну США.

"Особи щодо яких запроваджено санкції уможливлювали контрабанду режимом мігрантів до ЄС, брали участь у наступні, що триває, на прав алюдини та демократію, та підтримували режим фінансово", - йдетсья у заяві Мінфіну.

Уряд США також запроваджує обмеження на операції щодо нових випусків облігацій суверенного боргу Білорусі на первинному та вторинному ринках.

"Ці заходи підтверджують готовність США карати режим Лукашенка за сприяння корупції, порушення прав людини, негуманну експлуатацію уразливих людей та організація нерегулярної міграції, та наступ проти демократичних свобод та міжнародних норм", - відзначає Мінфін США.

У заяві з приводу заходів щодо режиму Лукашенка, державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив, що вони стали вже третьою хвилею скоординованих із союзниками заходів проти влади Білорусі.

"Сьогоднішні заходи демонструють нашу непохитну готовність діяти перед лицем брутального режиму, який все більше репресує білорусів, підриває мир та безпеку у Європі, та продовжує збиткуватись над людьми, які прагнуть лише жити у свободі. Ці санкції також запроваджуються у відповідь на бездушну експлуатацію режимом Лукашенка уразливих мігрантів з інших країн з метою організувати контрабанду мігрантів вздовж його кордону з країнами ЄС", - відзначає заява Держдепу.

Як відзначається, США закликають режим Лукашенка, припинити наступ на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, політичну опозицію, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити усіх політичних в'язнів; розпочати щирий діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством; виконати міжнародні забов'язання щодо прав людини; припинити присилування вразливих людей; провести вільні та справедливі вибори під міжнародним наглядом.

"Ми будемо надалі працювати з міжнародною спільнотою для притягнення до відповідальності тих, на кому лежить відповідальність за репресії та порушення прав людини та зловживання у Білорусі", - йдеться у заяві.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі БелТА, напередодні Лукашенко назвав "мізерною" шкоду, яку Білорусі завдали західні санкції.

БелТА також повідомляє, що прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив у четвер, що країна перебуває під "безпрецедентним тиском" з боку Заходу, та назвав санкції односторонніми та нелегітимними. За словами Головченка, Білорусь має намір поглиблювати торгово-економічні звя'зки з регіонами Росії.

У статті використано матеріали БелТА.

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