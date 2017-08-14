Білорусь запросила спостерігачів на "Запад-2017"

Білорусь планує запросити 80 міжнародних спостерігачів на спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017", повідомляє новинне агентство BelTA з посиланням на заяву міністра оборони Білорусі Андрія Равкова.

Присутність спостерігачів може зробити ситуацію навколо навчань більш прозорою. "В Мінську поширене занепокоєння, що коли російські військові прийдуть до Білорусі на військові ігри відомі як "Запад", що російською означає захід, вони вже не підуть. Це занепокоєння посилюється через те, що Росія орендувала 4 162 залізничні вагони для перевезення тільки 3 000 солдатів і не більш ніж 680 одиниць військової техніки до Білорусі", - пише видання The New York Times 13 серпня.

"Справжня різниця в тому, що Білорусь запросила 80 західних спостерігачів на «Запад-2017»", - зауважив у Twitter eксперт з питань Східної та Центральної Європи в Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік, додавши, що відмінність в оцінках кількості учасників між офіційними цифрами та оцінками може полягати в різних підрахунках".

Все ж, білоруські, як і російські посадовці стверджують, що кількість залучених до навчань військових, не перевищує необхідну для залучення спостерігачів. "Не дивлячись на те, що заявлена на навчання "Запад 2017" кількість особового складу, кількість броньованих машин, артилерії, авіації не досягають порогових значень для повідомлення, ми запросимо наших партнерів, щоб вони на власні очі переконались, що навчання не спрямовані на ті завдання, про які вони говорили. Запрошення отримають не тільки військові аташе, акредитовані при Міністерстві оборони Білорусі, але і ряд міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, НАТО, СНД, ОДКБ та комітет Червоного Хреста.

У липні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляв: "у нас є всі підстави вважати, що буде задіяно набагато більше військових, ніж офіційно подані цифри".

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