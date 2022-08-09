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Більше українців повертаються додому, ніж в'їжджають в ЄС – європейська прикордонна служба
Минулого місяця більше українців повернулося додому з країн Європейського Союзу, ніж приїхали до європейських країн, повідомила прикордонна поліція ЄС.
За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, у липні близько 1,17 мільйона українців поїхали додому, тоді як близько 1,16 мільйона українців в’їхали до ЄС.
Як написало агентство на своїй Твітер-сторінці, «у липні в Україну повернулося трохи більше українців (1,17 млн), ніж в’їхало до ЄС. Загалом із лютого до ЄС із України та Молдови в’їхали 7,6 мільйона українців».
Загалом за даними статистики, кількість українців в Європі залишається така ж, як і в червні, але значно менша, ніж у перші місяці війни, коли безпеки в ЄС шукало близько 4 мільйонів біженців, в основному, жінок з дітьми.
Більше половини всіх перетинів кордону з України припадає на Польщу.
З тих, хто повернувся в Україну, більшість виїхали з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. Серед країн, які не мають безпосереднього кордону з Україною, найбільше українців прийняли Німеччина, Чехія та Італія.
Загалом за даними агентства ООН у справах біженців, за час після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, понад 10,5 мільйонів українців перетнули кордон України. Про це повідомило УВКБ ООН у справах біженців на своєму веб-сайті у вівторок, 9 серпня.
Найбільшу кількість біженців – близько двох мільйонів людей – за даними УВКБ ООН, приймає Росія. Україна стверджує, що деякі з них були вивезені проти їхньої волі силами Кремля.
Як раніше роз’яснювали «Голосу Америки» в УВКБ ООН, агентство знає про численні повідомлення про примусові депортації українців у Росію, але агентство публікує на своєму порталі ті офіційні дані, які подає Росія.
Як зауважує європейське агентство з управління кордонами, деякі люди їздять в Україну, а потім повертаються. Інша категорія – ті, хто планує повернутися в Україну назавжди, частина з них прямує у безпечніші райони на заході країни, сподіваючись, що бойові дії не досягнуть тих теренів.
У Frontex попереджають, що криза біженців може знову загостритися. Адже бойові дії можуть загостритися або перейти в поки що мирні райони.
Якщо це станеться і бойові дії поширяться, мільйони людей, які є переміщеними особами в Україні, можуть покинути свій тимчасовий дім.
За даними попереднього звіту УВКБ ООН, понад 6,3 мільйона людей залишаються переселенцями внаслідок війни в межах самої України, майже третина українців були вимушені покинути свої домівки.
У матеріалі використані повідомлення Reuters.
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Санкції в дії: Словаччина підтвердила зупинку транзиту російської нафти по трубопроводу "Дружба"
Словаччина заявила, що транзит російської нафти через її країну по трубопроводу "Дружба" призупинений. Це сталося після того, як українська "Укртранснафта" повернула російській "Транснєфті" плату за транзит через сьомий пакет санкцій Євросоюзу.
У вівторок, 9 серпня, оператор словацької ділянки трубопроводу "Дружба", компанія Transpetrol, у коментарі виданню "Рейтерс" заявила: "На даний момент транзит нафти по трубопроводу "Дружба" через територію Словаччини припинено".
Через Словаччину по цьому трубопроводу проходить російська нафта у західному напрямку до Чехії.
За даними російської компанії "Транснефть", раніше, український державний оператор магістральних трубопроводів "Укртранснафта" припинив транзит російської нафти у бік Угорщини, Чехії та Словаччини - по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Причиною цього назвали незмогу росіян провести оплату за транзит.
Російська компанія повідомила, що платіж за транзит був проведений, втім українці повернули кошти на рахунок. Платежі "Транснєфті" обслуговує "Газпромбанк", а там зазначили, що платіж відхилено через санкції Євросоюзу.
Україна надає послуги транзиту російського палива по трубопроводу "Дружба" на умовах стовідсоткової передоплати. Сама "Укртранснафта" ситуацію наразі не коментує.
У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по трубопроводу "Дружба" через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини.
Як повідомляв "Голос Америки", наприкінці липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.
Система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший у світі нафтопровід, побудований в радянські роки для транспортування нафти з Сибіру в країни Східної і Західної Європи.
У статті використані матеріали з видань Reuters, Радіо Свобода.
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Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його будинок Мар-а-Лаго на Флориді
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його маєток Мар-а-Лаго на Флориді, зокрема, розкрили його особистий сейф. Це сталося у понеділок, 8 серпня, на тлі розслідування Міністерством юстиції США інформації про те, що колишній президент Дональд Трамп перевіз з Білого дому офіційні президентські документи у свій маєток на Флориді.
За законом, президентські документи є державною власністю. Як пишуть американські ЗМІ, Національне управління архівів та документації США протягом тривалого часу вимагало від екс-президента повернути ці документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.
Як написав у своїй заяві Дональд Трамп, в обшуку його будинку брала участь "велика група агентів ФБР". Міністерство юстиції відмовилося коментувати інцидент. Відділення ФБР у Маямі також поки не відповіло на запит агентства "Рейтерс" прокоментувати заяву колишнього президента.
"Мій прекрасний дім Мар-а-Лаго у Палм Біч, Флорида, наразі перебуває в облозі і окупований великою групою агентів ФБР, - мовиться у заяві Трампа, яку опублікували ввечері у понеділок. - Після співпраці з відповідними державними органами цей неоголошений обшук у моєму будинку не є ані необхідним, ані доречним", – додав екс-президент.
За даними американського каналу CNN, Трамп не перебував в маєтку під час обшуку, і в ФБР був ордер.
45-тий президент США Дональд Трамп після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року, переїхав жити у свій маєток у Палм-Біч. Однак на літо він зазвичай лишає Флориду і переїжджає жити у свій гольф-клуб у штаті Нью-Джерсі, тоді як Мар-а-Лаго від травня закривається на ціле літо.
Міністерство юстиції США почало попереднє розслідування після того, як Національне управління архівів та документації США у лютому повідомило Конгрес про те, що повернуло з дому Трампа у Флориді близько 15 коробок із документами Білого дому, деякі з цих документів містили секретну інформацію.
Видання New York Times пише, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, це може кваліфікуватись як злочин.
Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, і попросив в Національного архіву надати додаткову інформацію.
Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що погодився повернути деякі записи, назвавши це "звичайним та рутинним процесом".
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Міноборони США: нові ракети мають дуже суттєвий вплив на полі бою в Україні. Відео
«Українці справляються досить добре з точки зору кількості систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку цих ракет GMLRS. Нові боєголовки дуже ефективно влучали у те, що раніше українцям важко було вразити», - заявив заступник міністра оборони США Колін Кол.
Загострення російсько-ізраїльських відносин на тлі війни в Україні
Напруга між Єрусалимом та Москвою зростає через спробу Росії закрити Сохнут - організацію, яка допомагає євреям виїхати до Ізраїлю. За словами експертів, Москву не влаштовує політика нового прем’єра Яіра Лапіда щодо війни в Україні. Однак, позиція Єрусалиму щодо України може змінитись після парламентських виборів у листопаді.
У найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо. Цей страх існує у багатьох членів єврейської громади в Росії.Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Москви
Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни проти України, підрахували у міністерстві Алії та інтеграції Ізраїлю.
Від березня цього року еміграція з України в Ізраїль почала щомісячно спадати. Якщо у березні до Ізраїлю виїхало майже 6 тисяч українців, то в травні їх було 1410 осіб, а в червні - 995.
Кількість росіян, бажаючих виїхати до Ізраїлю, у березні цього року різко зросла у понад 4 рази, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну. І ця кількість не спадає.
Якщо у січні, до російського вторгнення в Україну, до Ізраїлю імігрувало трохи більше 700 росіян, то з березня кількість новоприбулих з Росії щомісяця налічується у 3 500 - 4 500 людей.
Загалом, кількість емігрантів з Росії до Ізраїлю за останні півроку вдвічі перевищила кількість російських емігрантів, що прибули в Ізраїль за увесь попередній рік.
"Ізраїль виявив, що люди менше тікають від війни, ніж від режиму, який стає усе більш тоталітарним",- пише Га-Арец (HAARETZ), найстаріша газета Ізраїлю, із посиланням на Бенні Хадада, керівника операцій з алії в Міжнародному товаристві християн і євреїв – організації, яка займається перевезенням євреїв з України до Ізраїлю.
"Багато єврейських громад евакуювались. А громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. В Харкові, громада постійно сидить під обстрілами. Те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в Миколаєві. Коротше, ось така "денацифікація".Моше Реувен Асман, один із головних рабинів України.
Росію часто покидають через ріст антисемітизму, економічну кризу та повернення репресивної політики Радянського Союзу, розповідає Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Москви, який також виїхав з Росії після початку повномасштабної війни в Україні.
"Найперша причина – це страх перед закриттям залізної завіси. Це означає, що у найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо. Цей страх існує у багатьох членів єврейської громади в Росії", - каже Гольдшмідт.
Переїхати до Ізраїлю євреям допомагає найбільша міжнародна некомерційна організація "Сохнут". У липні російське міністерство юстиції заявило, що "Сохнут" в Москві порушує законодавство. Наступний судовий розгляд щодо закриття московського офісу найстарішої єврейської організації відбудеться 19-го серпня цього року.
"Сьогодні в Москві відбулося попереднє слухання у справі про асоціацію, яка керується Єврейським агентством Ізраїлю в Росії. Судове засідання було призначене на 19 серпня. У цей день асоціація представить свої аргументи", - опублікували на офіційній Twitter-сторінці "Сохнут" в Ізраїлі.
Натан Щаранський, колишній ізраїльський політик та урядовець, а також колишній голова виконавчої ради "Сохнут", вважає, що бажання Кремля закрити Єврейське агентство Ізраїлю є політично вмотивованим.
"Росія, яка майже повністю ізольована від вільного світу, шукає шляхи виходу. Вони намагаються тиснути на різні країни. Німеччину вони лякають тим, що люди почнуть помирати від холоду взимку. Так само вони починають тиснути і на нас, використовуючи Єврейську організацію "Сохнут", - стверджує Щаранський.
Як вважають ізраїльські аналітики, Росію не влаштовує політика нового прем’єра Яіра Лапіда щодо війни в Україні. Його попередник, Нафталі Беннетт, намагався не критикувати Росію і навіть прилетів до Москви на початку повномасштабної війни з пропозицією стати посередником.
"Яір Лапід, будучи міністром закордонних справ, і пізніше ставши прем'єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він чітко визначив Росію як агресора. Це стосується більше риторики, ніж якихось конкретних дій, але в цьому конфлікті риторика має значення", - коментує "Голосу Америки" Джонатан Декел-Чен, професор Єврейського Університету Єрусалима.
Однак прем’єрство Яіра Лапіда може виявитись коротким. 1 липня цього року він очолив тимчасовий уряд в Ізраїлі, який працюватиме до парламентських виборів 1-го листопада.
Лідерство в новому Кнесеті соцопитування прогнозують партії іншого колишнього прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Він найдовше з усіх ізраїльських політиків перебував на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю.
Нетаньягу був 13-м (1996—1999 рр.) та 17-м прем’єром країни (2009 —2021 рр.), а також у різні роки обіймав високі посади в декількох урядах, зокрема, очолював міністерства юстиції, фінансів та закордонних справ.
"Більшість лідерів єврейської громади, це стосується тих, хто залишився в Україні, тому що, залишились не усі. Вони активно зайняті допомогою, усім громадянам України. Тут не існує поділу за національністю".Альберт-Лейзер фельдман, засновник Інституту Голди Меїр в Ураїні.
Протягом своєї політичної кар’єри Нетаньягу неодноразово заявляв про дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і навіть використав це у своїй передвиборчій кампанії.
У травні 2018 року Нетаньягу був одним із небагатьох державних лідерів, які були запрошені на парад Перемоги до Москви і прийняв це запрошення.
Тим часом повномасштабна війна Росії, яку Кремль називає "спецоперацією із денацифікації", обернулась окремою трагедією для українських євреїв.
"Своєю денацифікацією вони майже зруйнували єврейські громади України. По перше, ніхто тут не просив нікого денацифікувати. Нам тут чудово жилося - і євреям, і росіянам, усім в Україні жилося добре. Нині багато єврейських громад евакуювались. А громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що серед українців та росіян, які жили в Маріуполі, загинули і євреї. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Тобто те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в Миколаєві. Ось така "денацифікація", - розповів "Голосу Америки" Моше Реувен Асман, один із головних рабинів України.
Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати в Ізраїль, залишились в Україні та допомагають протистояти російській агресії.
"Більшість лідерів єврейської громади (це стосується тих, хто залишився в Україні , тому що залишились не усі) вони активно зайняті допомогою усім громадянам України. Тут не існує поділу за національністю. І це стосується усіх. Можна навести такі приклади як в західних, так і в центральних містах України. Є купа прикладів того, як лідери єврейської громади, якщо вони не виїхали з України, вони стали лідерами громадянського суспільства і надають масову допомогу усім хто потребує", - розповідає "Голосу Америки" Альберт-Лейзер Фельдман, засновник Інституту Голди Меїр в Ураїні, чинний голова Ізраїльської медичної місії в Україні.
Натомість російські євреї, які запевняють, що вони - проти війни в Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито. Мовляв, через страх переслідувань.
Голова правління Єврейського Музею та центру толерантності в Москві Борух Горін: "Після 24-го лютого, після початку "спецоперації" Росії в Україні, економічні, політичні та усі інші чинники призвели до того, що величезна кількість євреїв або вже виїхала, або задумалась про це".
За словами єврейських оглядачів, нині російські євреї висловлюють позицію своїми діями, тисячами покидаючи Росію з часу повномасштабного вторгнення в Україну.
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