Білий дім заперечує причетність США до «змови» проти Лукашенка

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі в середу відкинула закиди про причетність Сполучених Штатів до буцімто «змови» з метою ліквідації Олександра Лукашенка.

«Я можу підтвердити, що насправді це [заява] нічим не обґрунтовано», - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи під час прес-брифінгу на прохання журналістів прокоментувати заяви Мінська і Москви.

В кінці минулого тижня російська Федеральна служба безпеки повідомила про арешт двох чоловіків, один з яких - адвокат Юрій (Юрась) Зянковіч - має подвійне громадянство Білорусі та США. У повідомленні ФСБ стверджувалося, що Зянковіч і білоруський політолог Олександр Федута нібито планували військовий переворот в Білорусі і вбивство Лукашенко.

Пізніше сам Олександр Лукашенко заявив, що за імовірною змовою стоять США. Він сказав, що був «здивований» тим, що «американці так поводяться», і що «ніхто не може поставити задачу усунення президента, крім вищого політичного керівництва» країни.

За твердженнями Лукашенко, співробітники КДБ Білорусі «виявили роботу явно іноземних спецслужб - швидше за все ЦРУ, ФБР».

Білоруський політолог Валерій Карбалевіч в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» звернув увагу на те, що висловлені Олександром Лукашенко звинувачення на адресу спецслужб США не мають під собою жодної підстави.

«Це його типова риторика: нібито, все погане, що має місце в Білорусі, це лише змова західних сил, ну а на чолі Заходу, ясна річ, стоять США», - пояснює Карбалевіч, за словами якого заарештовані в Москві Федута і Зянковіч не представляють жодні організовані структури білоруської опозиції.

«Це приватні особи, у яких виключно мирні професії, і що важливо підкреслити - обидва вони живуть за кордоном. Тому уявити це як змову білоруської опозиції - велика натяжка », - вважає Карбалевіч.

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