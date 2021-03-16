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Радник Байдена із нацбезпеки поспілкувався із колегами з Франції, Німеччини, Великої Британії - серед тем згадана Україна

Джейк Салліван, радник президента США із нацбезпеки

Радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван у вівторок провів розмову із колегами із Франції, Німеччини та Великої Британії.Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Пан Салліван наголосив на важливості Трансатлантичного Альянсу для відповіді на глобальні безпекові виклики, а також на відданості адміністрації Байдена тісній співпраці із Європейськими союзниками. Пан Салліван озвучив попередню інформацію щодо зустрічі із посадовцями Китаю 18-го березня, у якій він братиме участь із державним секретарем Тоні Блінкеном. Чотири радники із національної безпеки також обговорили спільні пріоритети щодо Афганістану, Ірану, Лівії, України, та Росії", - відзначає Білий дім.

У вівторок соціологічна компанія Gallup оприлюднила результати опитування відповідно до якого 45% американців вважають Китай найбільшим ворогом США.

"Це робить закордонну політику США щодо Китаю особливо важливою, бо напруга між двома країнами лише зросла протягом останнього десятиріччя за адміністрацій Барака Обами та Дональда Трампа", - резюмували дослідники.

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Президент Байден планує серію поїздок по країні для того, щоб краще пояснити американцям деталі «Плану порятунку Америки». Відео
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Президент Байден планує серію поїздок по країні для того, щоб краще пояснити американцям деталі «Плану порятунку Америки». Відео

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