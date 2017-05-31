Білий дім більше не відповідатиме на запитання про розслідування зв'язків Трампа з Росією

Адміністрація президента США більше не буде відповідати на запитання ЗМІ стосовно ходу розслідування щодо буцімто зв'язків виборчого штабу Дональда Трампа з Росією. Про це середу заявив прес-секретар Білого дому, Шон Спайсер.

Спайсер повідомив журналістам, що майбутні запитання по цій темі вони мають адресувати особистому юристу президента.

"Ми фокусуємо нашу увагу на порядку денному президента, тож відтепер усі питання по даній темі будуть спрямовуватись до зовнішнього консультанта, Марка Касовіца (Marc Kasowitz - прим. ГА)", - відзначив Спайсер.

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