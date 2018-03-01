Тоні Блер: «Залишилося кілька тижнів для того, щоб припинити процес Брекзиту»

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер вважає, що залишилося всього кілька тижнів для того, щоб британці припинили вихід своєї країни з Європейського Союзу. А ЄС, за його словами, повинен провести реформи, щоб запропонувати альтернативу Брекзиту.

Блер каже, що ключем для переконання британців на другому референдумі повинна бути імміграційна реформа.

У виступі в Центрі європейської політики, що «залишенці» насправді брехали британським виборцям під час референдуму 2016 року і залишили їх із нездійсненною перспективою Брекзиту. З промовою цього змісту, і текст якої став доступний виданню Politico, Блер виступить у Центрі Європейської політики.

Замість здійснення складного процесу виходу з Європейського Союзу при пасивній реакції з боку Європейського Союзу, Блер запропонує «всеохопний план контролю імміграції» по всій Європі, який міг би стати в центрі альтернативи до Брекзиту.

Блер вважає, що референдум про Брекзит був недвозничним попередженням Брюсселю, що потрібні реформи, і що лідери ЄС відповідальні за допомогу Європі вийти з тупика Брекзиту.

«Брекзит послаблює ефективність єдиного ринку, усуваючи з нього другу на величиною економіку, і Великобританія поза Європою буде кінець кінцем наражена на відцентрові сили, тоді як головною вимогою має бути продемонстрована єдність».

Блер також передбачає, що для уряду Великобританії буде важко виграти голосування в парламенті під час остаточного голосування в справі Брекзиту, що має відбутися цього року. Тому Блер закличе прем’єр-міністра зайняти позицію, тому що парламент у цьому питанні може бути рішучішим, ніж уряд чи опозиція, вважає колишній прем’єр-мінінстр Великобританії.

Дивіться також: Викорінюємо хабарництво: як ProZorro.Продажі може прибрати корупцію з системи державних закупівель України?