Росія може спричинити "тисячі" смертей в Британії - міністр оборони

Росія може спричинити "тисячі і тисячі смертей", якщо пошкодить інфраструктуру Великобританії, заявив британський міністр оборони в коментарі The Daily Telegraph, повідомляє ВВС.

Міністр оборони Ґевін Вільямсон сказав, що Москва шпигує за енергопостачанням, порушення якого може призвести до «тотального хаосу» в країні.

"Це – справжня загроза ... яка наразі стоїть перед країною", - заявив він.

Командувач сухопутних військ Великобританії сер Нік Картер раніше попереджав, що Великобританії складно протистояти спроможностям Росії.

Великобританія має чотири підводні з'єднання з континентом для постачання електроенергії і ще чотири для постачання газу.

Пан Вільямсон, який обійняв посаду міністра оборони в листопаді, заявив, що Росія досліджувала ці види зв’язку і готова провадити дії "які інша країна вважала б абсолютно неприйнятними".

"План росіян не буде полягати в тому, щоб з’язвитись у Південній затоці в Скарборо, або біля Брайтона", - наголосив він.

"Вони будуть розмірковувати яким чином завдати болю Британії? Зашкодити економіці, зруйнувати інфраструктуру і, насправді, спричинити тисячі, тисячі і тисячі смертей, прагнучи добитись тотального хаосу всередині країни", - переконаний Вільямсон.

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