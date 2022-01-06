Держсекретар США говорив з міністром закордонних справ Казахстану: нагадав про важливість підтримки України

Державний секретар США Блінкен у четвер провів розмову з міністром закордонних справ Кахастану Мухтаром Тлеуберди у ході якої наголосив на повній підтримці Сполученими Штатами Америки конституційних інститутів та свободи ЗМІ у Казахстані та виступив за мирне вирішення кризи, яке здійснюватиметься із повагою до прав. Про це повідомляє сайт Держдепу.

"Державний секретар також підняв тему пріоритетності просування стабільності у Європі, включно з підтримкою суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на агресію Росії", - відзначає заява.

Як повідомляв "Голос Америки", після звернення президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), ця військова організація шести пострадянських держав, в якій домінує Росія, оголосила початок того, що названо миротворчою операцією в Казахстані.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі назвала "абсолютно хибними" закиди, які пролунали у ЗМІ Росії про буцімто причетність США до розпалювання заворушень.

Видання The New York Times пише про заворушення у Казахстані, що "їх час особливо незручний для пана Путіна, який сподівається використати три зустрічі наступного тижня із Західними делегаціями, щоб передомовитись міжнародні безпекові угоди періоду після Холодної війни щодо України та того, що Росія вважає її сферою впливу у Східній Європі та Центральній Азії".

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