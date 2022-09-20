Блінкен: США наполягатимуть на продовженні чинності угоди про експорт зерна з України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок закликав продовжити чинність угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якої спливає у середині листопада.

«США наполягатимуть на продовженні чинності угоди між Росією та Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів», – сказав Блінкен на Глобальному саміті з продовольчої безпеки, який проходив під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Взагалі в цій угоді «ніколи не було потреби», зазначив Блінкен, але вона стала необхідною після того, як Росія розпочала війну проти України і заблокувала тисячі тонн зерна в українських портах.

Держсекретар США зауважив, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія може вийти з угоди, посилаючись на неправдиві дані про те, що українське зерно не потрапляє до найбідніших країн світу, які страждають від браку продуктів харчування.

«Незважаючи на деяку дезінформацію, яка продовжує надходити з Москви, зерно та інші продовольчі продукти потрапляють туди, куди їм потрібно, до країн, які найбільше потребують, це також допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, тому угоду потрібно продовжувати, її потрібно оновити, це є терміновим завданням», – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, на початку року через глобальну пандемію та зміну клімату, понад 190 мільйонів людей перебували у стані гострої нестачі продовольчої безпеки, згідно з Всесвітньою продовольчою програмою. «Жорстока агресивна війна Путіна проти України може додати до цього ще 70 мільйонів людей, і без того приголомшлива цифра стала ще приголомшливішою у травні», – наголосив Блінкен.

Головний дипломат США сказав, що Америка є найбільшим жертводавцем для Всесвітньої продовольчої програми. За його словами, більше половини бюджету організації, яка допомагає бідним країнам боротися з кризою продовольчої безпеки, надходить зі США.

Ентоні Блінкен закликав країни робити більше, «незалежно від того, що країни зробили досі, кожна країна покликана зробити більше».

Блінкен також закликав до зміцнення здатності країн реагувати на шоки та наслідки кліматичної кризи. Він сказав, що уряд США працюватиме з Конгресом протягом наступних п’яти років, щоб інвестувати понад 11 мільярдів доларів на цю мету.

Очільник Держдепартаменту додав, що в середу президент Джо Байден оголосить про нові кроки США щодо збільшення світової харчової безпеки.