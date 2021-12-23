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Блінкен обговорив підхід до Росії з генсеком НАТО, міністеркою закордонних справ Великої Британії

На фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер провів телефонні розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністеркою закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

У ході розмови зі Столтенбергом, повідомляє Держдеп, йшлося про спільне занепокоєння сторін з приводу накопичення Росією військ на кордонах України.

"Вони обговорили подвійний (dual-track approach - англ.) підхід НАТО до Росії, відзначивши, що Альянс лишається готовим до змістовного діалогу з Росією, зберігаючи при цьому єдність щодо оборони та захисту союзників", - повідомляє Держдеп.

У ході розмови з Трасс, повідомляє Держдеп, серед іншого обговорювалась "сильна, спільна відповідь на подальшу агресію Росії щодо України".

Сторони погодились щодо важливості посилення координованої підтримки серед союзників та партнерів щоб покарати Росію за подальшу агресію щодо України.

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