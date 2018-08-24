Радник з національної безпеки США Болтон відвідав парад в Києві

Джон Болтон, радник з національної безпеки США, відвідав військовий парад в Києві, присвячений святкуванню 27-ї річниці Дня Незалежності України.

В складі параду маршем пройшли також і представники Національної гвардії американського штату Теннессі. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

На параді в Україні цього року присутні представники 18 країн.

З нагоди святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України, центром Києва пройшли 4 500 військових, також в параді було задіяно 250 одиниць військового озброєння і десятки військових літаків, повідомляє Defense-blog.

Параді складався з 24 підрозділів, які представляли Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Службу безпеки України.

В цей день 1991 року було проголошено Акт про незалежність України.

Під час свого візиту до України, Болтон також провів зустрічі з високопосадовцями України, включаючи президента Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

До Києва Болтон прибув із Женеви, де провів зустріч з секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим. За результатами зустрічі, спільної заяви видано не було, адже сторони не дійшли згоди стосовно того, чи має бути включено питання втручання Росії до виборів США до тексту заяви тому заяву видано не було, повідомив Болтон пресі.

"Росіяни звинувачують у цьому американців, - зазначає кореспондент ВВС в Москві про ставлення в Росії стосовно відсутності спільної заяви, - вони кажуть, що США хотіли включити питання про втручання до виборів у текст заяви".

"Я чітко зазначив, що ми не потерпимо втручання до виборів 2018 року і що ми готові вжити необхідних кроків, щоб цього не сталось", - сказав Болтон виступаючи після зустрічі перед пресою.

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