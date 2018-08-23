Болтон та Патрушев не змогли узгодити спільну заяву

Зустріч між радником США з національної безпеки Джоном Болтоном та секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим завершилась без видання спільної заяви.

Сторони не дійшли згоди стосовно того, чи має бути включено питання втручання Росії до виборів США до тексту заяви тому заяву видано не було, повідомив Болтон пресі, пише Reuters.

"Росіяни звинувачують у цьому американців, - зазначає кореспондент ВВС в Москві про ставлення в Росії стосовно відсутності спільної заяви, - вони кажуть, що США хотіли включити питання про втручання до виборів у текст заяви".

На зустрічі з Патрушевим Болтон наголосив на неприпустимості продовження втручання Росії до виборів США.

"Я чітко зазначив, що ми не потерпимо втручання до виборів 2018 року і що ми готові вжити необхідних кроків, щоб цього не сталось", - сказав Болтон виступаючи після зустрічі перед пресою.

"Ми поговорили про обміни в кіберсфері та в сфері інформаційних технологій, які ми припинили на початку цього року і я заявив, що на даному етапі я не бачу відповідних обставин для їх поновлення", - додав Болтон.

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