Стало відомо про що говорили Трамп і Путін

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев під час зустрічі торкнуться договорів з контролю за озброєннями та обговорять роль Ірану у Сирії. Про це повідомляє RFE/RL. Очікується, що зустріч відбудеться наступного тижня у Женеві.

Зустріч між Болтоном і Патрушевим стане першим кроком на продовдження напрацювань саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі в липні, зміст якого тривалий час лишався оповитим таємницею.

Після завершення саміту Трамп не розкрив, що обговорювалося, або які рішення було ухвалено під час двогодинної зустрічі один-на-один із Путіним.

Reuters, з посиланням на анонімного посадовця адміністрації США, 16-го серпня, повідомила нерозголошену раніше інформацію про зустріч.

Чиновник зазначив, що головною темою зустрічі Путіна і Трампа була війна в Сирії, в тому числі роль Ірану там та гуманітарна ситуація в країні.

Агенція Reuters заявила, що обидва президенти погодилися в принципі, що іранські військові сили повинні вийти з Сирії, як вимагав Ізраїль.

Після саміту посол Кремля у Сирії заявив, що для Ізраїлю було б «нереалістично» очікувати, що всі підтримувані Іраном бойовики покинуть Сирію. Але Росія нещодавно оголосила угоду з Ізраїлем, спрямовану на те, щоб не допускати іранських бійців ближче, ніж 85 кілометрів від кордону Ізраїлю з Сирією.

За повідомленням Reuters, Трамп і Путін також обговорили питання контролю над озброєннями під час їхньої зустрічі, в тому числі угоду New START та «Протокол середнього радіусу дії ядерних сил» «холодної війни», який забороняв використовувати ядерні та звичайні наземні балістичні та круїзні ракети з радіусом дії до 5500 кілометрів.

Під час зустрічі з Путіним Трамп також порушив питання про російський газопровід «Північний потік – 2» у Німеччину, який він різко критикував, повідомив чиновник агентству Reuters.

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