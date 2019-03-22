ЄС погодився відкласти "Брекзит", але ситуація залишається невизначеною

В результаті багатогодинних переговорів у Брюсселі, що затягнулися у четвер до пізнього вечора, керівники Євросоюзу погодилися з проханням прем’єр-міністра Терези Мей відкласти дату виходу Британії з ЄС.

Замість чинного дня, 29 березня, Європейський Союз запропонував дві крайні дати: 12 квітня, якщо парламент у Лондоні не ратифікує досягнуту угоду про “Брекзит”, або 22 травня, якщо британські депутати схвалять угоду, яку вони відхилили вже двічі - в основному і дещо доповненому варіанті.

Президент Європейської ради Дональд Туск, коментуючи становище, зауважив, що ЄС при цьому готується до можливого припинення членства Британії в організації без угоди.

У Лондоні та в Брюсселі заявили, що очікують голосування у британському парламенті наступного тижня, хоча спікер Палати громад раніше оголосив, що правила обмежують можливість багаторазових голосувань стосовно тотожних пропозицій.

Тереза Мей сказала, що активно працюватиме для того, щоб угода набрала необхідну кількість голосів.

Деякі депутати цими днями виступили із заявами, що вони змінили думку, але коментатори вважають, що за кілька днів до ймовірного голосування більшість парламентарів залишилися при своїх переконаннях.

Тереза Мей зараз не пояснює, що саме вона буде робити, якщо парламентарі знову відкинуть угоду - результат дворічних складних переговорів з ЄС.

Раніше Мей серед варіантів розвитку подій називала можливість зриву “Брекзиту”.

Певна частина політиків у Великій Британії висловлюються за те, щоб питання угоди про вихід з ЄС винести на референдум.

Електронна петиція до британського парламенту з вимогою скасувати “Брекзит” і залишити Британію у Європейському союзі за кілька днів набрала понад два мільйони підписів, але обидві провідні парламентські партії дотримуються зобов’язання виконувати рішення референдуму 2016 року.

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