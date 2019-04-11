ЄС погодився знову відкласти “Брекзит”, давши Британії гнучкий термін до півроку

Керівники Європейського Союзу погодилися відкласти дату виходу Великої Британії з ЄС ще на шість місяців, щоб дати можливість британським політикам дійти згоди стосовно того, на яких умовах припиняти членство країни в організації, і наскільки тісними мають бути подальші зв’язки Лондона з Брюсселем.

Велика Британія на цей час вже повинна була вийти з ЄС...

Якщо “Брекзит” не відбудеться упродовж наступних тижнів, то Британія у травні мала б вибирати своїх депутатів до Європейського парламенту.

Якщо такі вибори не будуть проведені, то Велика Британія може автоматично втратити членство в ЄС 1 червня.

Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що хоче, аби Британія вийшла з ЄС набагато раніше, домігшись ратифікації у британському парламенті кількаразово відхиленої угодуи, яка визначає умови припинення членства.

“Я розумію, що багато-хто дуже розчарований тим, що я була вимушена просити цього відкладення… Велика Британія на цей час вже повинна була вийти з ЄС, і я щиро шкодую, що досі не змогла переконати парламент схвалити угоду”, - сказала пані Мей після завершення переговорів з керівниками ЄС у Брюсселі о другій годині ночі.

Будь ласка, не марнуйте час.

Президент Європейської ради Дональд Туск на зустрічі з журналістами закликав британців працювати над вирішенням.

“Подальші дії повністю в руках Великої Британії. Вони ще можуть ратифікувати угоду про вихід, і тоді подовження буде скасовано… Це подовження гнучке, як я й сподівався, і трохи коротше, ніж я сподівався. Але його досить, щоб досягти найкращого рішення. Будь ласка, не марнуйте час”, - сказав Дональд Туск.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що вимога проведення європейських виборів у країні, яка хоче вийти з ЄС “може здаватися дивною, але правила є правила і ми повинні поважати європейський закон”.

Розбіжності в ЄС

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наполягала у Брюсселі, що Британію не треба підштовхувати до виходу з ЄС, і що втрати британського членства без угоди треба уникнути за всяку ціну.

Але президент Франції Еммануель Макрон, згідно з повідомленнями, майже одноосібно переконував керівників інших країн ЄС не погоджуватися на тривале продовження “Брекзиту”.

Дискусії у Брюсселі точилися стосовно того, які наслідки затягування британського виходу з ЄС матиме для самої Великої Британії, і як це може вплинути на Європейський Союз.

Дональд Туск залишається одним з європейських лідерів, які нагадують, що варіантом вирішення проблеми “Брекзиту” залишається можливість односторонньої відмови Британії від рішення вийти з ЄС.

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