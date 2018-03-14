Британський прем’єр-міністр заявила, що її країна розглядає альтернативних постачальників енергоресурсів Великобританія має намір знайти замість Росії інших постачальників газу – в контексті своєї відповіді на отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля, заявила в середу глава британського уряду Тереза Мей.

«При пошуку постачальників газу ми розглядаємо інші країни», – сказала Мей законодавцям.

Великобританія заявила про висилку 23 російських дипломатів після того, як Москва не виконала вимогу Великобританії надати роз'яснення з приводу отруєння Скрипаля та його дочки розробленою в СРСР речовиною нервово-паралітичної дії. Росія причетність до нападу заперечує.

В цьому році Великобританія отримувала з Росії поставки зрідженого природного газу.

«Ми продовжимо обговорювати з Європейським Союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але й питання енергетичної безпеки в ширшому масштабі», – сказала Мей, відповідаючи на запитання законодавців.

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