Великобританія видворює 23 російських дипломатів

Великобританія заявила про видворення 23 російських дипломатів у відповідь на те, що Москва знехтувала вимогами про роз’яснення того, як росіяни використали радянського виробництва нервово-паралітичну речовину проти свого колишнього агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в англійському місті Солсбері.

Про відплатні дії повідомила в середу прем’єр-міністр Тереза Мей у зверненні до Палати громад. Ці заходи дорівнюють оголошенню економічної війни проти російського президента Володимира Путіна та кремлівських службовців і олігархів. Їх активи будуть заморожені, їх майно в Лондоні конфісковане, а конкретним росіянам заборонений в’їзд до Сполученого Королівства.

Прем’єр-міністр чинить також тиск на іноземних союзників, щоб вони пішли слідом Великобританії і звернули увагу на мільярди доларів, які на рахунках у різних країнах світу тримають пов’язані з Кремлем люди.

Офіційні особи кажуть, що навіть британські дії спричинять чималий біль росіянам з кремлівського оточення, майно яких, згідно з планами, буде конфісковане, якщо вони не зможуть показати, що воно походить із законних джерел. Британські офіційні особи мають повноваження на основі законів про фінансові злочини розпочати арештовувати російські активи.

«Загальний вплив того, що ми плануємо, матиме серйозні наслідки для Росії», заявив «Голосу Америки» високопоставлений британський службовець.

Представники Кремля заперечують будь-яку причетність Росії до отруєння Скрипаля і його дочки та звинувачують британців у розпалюванні русофобії.

Прем’єр-міністр Мей висунула Кремлеві ультиматум з’ясувати отруєння, але термін його закінчився у вівторок опівночі. Зі свого боку російська сторона висунула вимогу передати зразок отруйної речовини і розпочати розслідування, як сказано, через «відповідні канали».

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