Мирну конференцію в Сочі щодо врегулювання в Сирії супроводжували бойкот, вигуки і безлад

У Росії розпочалися переговори, метою яких є покласти край семирічній громадянській війні в Сирії. Відкриття переговорів супроводжували протести, бойкот і суперечки про те, хто повинен їх очолювати.

Промова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час відкриття дводенного Сирійського конгресу національного діалогу, який відбувається в курортному місті Сочі на узбережжі Чорного моря, переривали вигуки від сирійської делегації і гасла «Хай живе Росія». З приводу поточних переговорів промова була відстрочена на дві години.

Читаючи звернення від президента Путіна, Лавров сказав, що в Сирії назріли умови для перегорнення «трагічної сторінки» історії. Сирійські делегати звинуватили Росію у вбивствах невинного цивільного населення. Російське телебачення, яке знімало подію, показало, як охоронці наказали присутньому чоловікові сісти на місце.

Критики сочинського конгресу, яких підтримує Туреччина та Іран, звинуватили Росію в намаганні перебрати від ООН сирійський мирний процес і в пропонуванні розв’язки, яка дає перевагу уряду президента Башара аль-Асада.

Делегація сирійської опозиції, серед якої були члени збройних формувань, і яка прибула повітряним шляхом з Туреччини, після прильоту до Сочі відмовилася залишити аеропорт, заявляючи, що вона бойкотує переговори з приводу недотримання обіцянки про усунуння з місця символіки сирійського уряду.

Високопоставлений дипломат з Міністерства закордонних справ Росії Артем Кожин повідомив, що ще до зустрічі Лавров мав телефонну розмову з турецьким колегою і обіцяв, що сирійські прапори і символіка будуть усунуті з аеропорту і місця проведення мирної конференції. Кожин визнав, що виникли деякі проблеми.

Сполучені Штати, Франція і Великобританія відмовилися надіслати на мирну конференцію своїх представників, вважаючи, що для закінчення в Сирії громадянської війни краще підходять зусилля ООН.

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