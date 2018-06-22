Набули чинності європейські імпортні тарифи на американські товари

Європейський Союз наклав імпортні мита на американські товари вартості багатьох мільярдів доларів, включно з джинсами, бурбоном і мотоциклами.

Це відплатні заходи на рішення президента Дональда Трампа про накладення тарифів на імпортну сталь і алюміній з усього світу.

Через два тижні Сполучені Штати запланували розпочати запровадження оплат також на імпорт китайських товарів.

Китай уже обіцяв вдатися до негайних відплатних дій, що неминуче доведе до конфлікту між двома найбільшими економічними потугами світу.

Віце-президент Американської палати торгівлі Джон Мерфі вважає, що до кінця наступного місяця тарифи можуть бути накладені на американські товари вартості 75 мільярдів доларів.

Як заявив представник Міністерства торгівллі Китаю, «Сполучені Штати зловживають тарифними методами і розпочинають війни по всьому світі».

Під час президентської кампанії Трамп обіцяв накласти тарифи, кажучи, що країни світу використовують Сполучені Штати.

Європейські фінансові ринки готуються до нової дійсності з приводу імпортних тарифів. Ситуація на біржі може різко змінитися, коли будуть запроваджені тарифи.

Економіст Сиракузького університету Мері Лавлі заявила – «ми ніколи не бачили чогось подібного з часу Великої депресії» 1929-33 років.

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