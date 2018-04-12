Чотири лабораторії, пов’язані з Організацією із заборони хімічних озброєнь, підтвердили результати британських дослідів, що для отруєння колишнього російськиого агента та його дочки, була використана нервово-паралітична речовина.

Звіт з підтвердженням результатів дослідження було оприлюднено в четвер.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію було отруєно військового зразка нервово-паралітичною речовиною, яку винайшли в Радянському Союзі у 70-х і 80-х роках.

Організація із заборони хімічних озброєнь не звинуватила Росію і не назвала конкретно хімічну речовину. Проте міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив лише, що Росія мала «засоби, мотиви та історію», щоб здійснити таку атаку.

Росія заперечила причетність до атаки і твердить, що Великобританія не подала доказів на підтримку цього твердження.

На прохання Великобританії, результати дослідження будуть обговорюватись наступного тижня на екстреній зустрічі.

Юлія Скрипаль уже залишила лікарню. Вона заявила, що ще терпить від наслідків отруєння та що її батько й далі серйозно хворий.

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