Екс-стратег Трампа відповідає на питання про Росію в Конгресі

Стів Беннон прибув до Конгресу для участі в слуханнях Комітету Палати представників з розвідки, який займається розслідуванням можливого втручання Росії до виборів США 2016 року, повідомляють ЗМІ.

Слухання за участі колишнього стратега президента Дональда Трампа відбуваються за зачиненими дверима.

У конгресменів є багато питань до Беннона, особливо після того, як його відносини з президентом Трампом різко погіршились на початку року через нову скандальну книгу Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House) про передвиборчу кампанію і президентство Дональда Трампа.

В одному з уривків книги, Беннон назвав зустріч у 2016 році Дональда Трампа-молодшого із групою росіян «зрадливою» та «непатріотичною». Беннон також зазначив, що він стовідсотково переконаний, що президент Трамп знав про цю зустріч.

Президент Трамп, в свою чергу, заявив, що Стів Беннон не має нічого спільного з ним або з його президентством. Звільнений в серпні з посади головного стратега Білого дому, за словами Трампа, «втратив не тільки роботу в адміністрації, але і розум».

Перед своїми свідченнями в Конгресі, Беннон найняв відомого юриста Вільяма Бурка, колишнього юриста Білого Дому за президентства Джорджа Буша, для того, щоб підготуватись до питань Палати представників.

Очікується, що законодавці будуть ставити питання про те, чому Беннон вважає зустріч представників кампанії Трампа з росіянами в 2016 році «зрадницькою» та «непатріотичною», а також стосовно можливого відмивання коштів через інвестиції до нерухомості, пов'язаної з Трампом, про яке твердять ЗМІ.

Комітет також планує заслухати колишнього голову передвиборчої кампанії Трампа Корі Левандовські. Слухання за зачиненими дверима відбудуться пізніше цього місяця. «Я з радістю прийду. Мені немає чого ховати, - сказав Левандовські пресі, - я не співпрацював і не вступав в змову з росіянами, російськими установами, російським урядом чи будь-ким іншим з метою вплинути на вибори».

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