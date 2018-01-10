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Американська Каліфорнія потерпає від чергового природного лиха

  • Голос Америки
Монтесіто

В результаті зсувів в цьому західному американському штаті загинули щонайменше 13 людей


В результаті зсувів ґрунту в Каліфорнії, що на заході США, загинули щонайменше 13 осіб, і очікується, що кількість жертв збільшиться.

У той же час місцева влада стверджує, що рятувальникам стало легше працювати, після того як потужна злива рушила на захід і небо прояснилося.

В окрузі Санта-Барбара ґрунтові зсуви накрили будинки, завалили автостради і розкидали автомобілі в ніч на вівторок, коли за п'ять хвилин випало півтора сантиметра дощу, що перевищує звичайний рівень для раптового потоку.

Найсильніше постраждали престижні райони Монтесіто і Карпентер, розташовані недалеко від Санта-Барбари.

За останній місяць мальовниче узбережжя Каліфорнії було спустошено сильними природними пожежами, які випалили всю рослинність, що створило умови для зсувів.

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