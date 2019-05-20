США мали б відправити на інавгурацію віце-президента Пенса – Карпентер

Сполучені Штати могли б відправити на інавгурацію Володимира Зеленського віце-президента Майка Пенса, вважає колишній посадовець Пентагону Майкл Карпентер, який сьогодні є старшим директором Центру Дипломатії та Глобального залучення Пенн-Байдена.

«Думаю, помилкою є послати лише міністра енергетики, а не когось старшого за рангом, хоча б держсекретаря Майка Помпео, - говорить Карпентер, який займався питаннями України у Пентагоні в уряді Барака Обами. - Я б сподівався, що віце-президент Пенс міг би приїхати. Я не бачу в його розкладі нічого настільки важливого, що має тримати його у Вашингтоні. Україна - стратегічна країна для Сполучених Штатів. Це країна, де принципи всього міжнародного порядку поставлені на карту в умовах триваючої російської агресії. Також в Україні відбулися демократичні вибори, які відповідали всім критеріям міжнародного співтовариства, на відміну від Росії та інших країн на Сході».

Аналізуючи події понеділка, 20-го травня, Карпентер відзначив гарну, на його погляд, хоча і дещо популістську промову Володимира Зеленського та назвав його рішення щодо розпуску парламенту та уряду зрозумілим.

Я б сподівався, що віце-президент Пенс міг би приїхати. Я не бачу в його розкладі нічого настільки важливого, що має тримати його у Вашингтоні.

«Зеленський робить те, що будь-який політик зробив би на його місці, - намагається скористатися своєю перемогою, майже трьома чвертями голосів, для парламентських виборів. Посунувши їх до літа він зможе використати сьогоднішній імпульс для того, щоб його партія «Слуга народу», отримала більшість у парламенті.

Щодо розпуску уряду, звичайно, зараз у Києві трохи невизначена ситуація, але є президент, міністри продовжуватимуть працювати до їх відставки.

Завжди є ризик під час переходу влади. Ризиковано розпускати уряд і одночасно закликати до позачергових виборів. Але на даний момент Україна відчайдушно потребує перетрушування колоди. І це – шанс – чи буде він у жовтні чи зараз. Це частина конституційного ладу. В певному сенсі зсунення дати виборів у Раду зменшить тривалість періоду нестабільності в Україні», - сказав він.

Карпентер, який є радником колишнього віце-президента Джо Байдена, радить українським політикам триматися подалі від адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, який зробив низку заяв на адресу оточення Зеленського, Коломойського та Джозефа Байдена, та не ставати частиною внутрішньополітичної боротьби у США.

«Дивіться, Руди Джуліані грає в політичні ігри з Україною. Він намагається розкопати бруд на деяких учасників виборів у США від Демократичної партії. Найкраще для України і для українських політиків - триматися подалі від нього. Чесно кажучи, - триматися подалі від американської внутрішньо-партійної політики. Немає необхідності для України лобіювати на користь демократів або республіканців. Україна завжди була двопартійним питанням у Вашингтоні. І відверто кажучи, Джуліані краще не встромляти свого носа українські справи».

Втім, навіть якщо у нової влади не склалися відносини із Джуліані, це зовсім не означає, що вони втратять підтримку Трампа, говорить Карпентер.

«Якщо українці хочуть розвинути кращі відносини з Адміністрацією Трампа, вони мають працювати через офіційні канали. Вони мають працювати через Курта Волкера, Майка Помпео, Майка Пенса і інших. Немає жодної необхідності мати ці неформальні відносини.

Зеленський вже мав розмову з президентом і мусить подумати про те, щоб приїхати з візитом до Вашингтона. Це було б гарним кроком, щоб встановити особистий зв'язок і повернути увагу до України, бо у Вашингтоні зараз не так багато людей говорять про Україну як три-чотири роки тому. Також він повинен активізувати дипломатію, повернути США до Франції та Німеччини і мати трохи більш узгоджений процес, ніж Нормандський формат».

Якщо українці хочуть розвинути кращі відносини з Адміністрацією Трампа, вони мають працювати через офіційні канали.

Карпентер вірить, що Вашингтон уважно спостерігатиме щодо подальших кроків відносно «Приватбанку» з боку судів та нової влади та того, який вплив на нову Адміністрацію матимемо Ігор Коломойський.

«Його повернення в Україну, те, що він кидає виклик націоналізації «Приватбанку», для мені є червоною лінією. На балансі банку була дірка у понад п'ять мільярдів доларів, відверто, це була корупція. І якщо це тепер пробачать, а деякі з цих рішень будуть скасовані, це стане проблемою для Сполучених Штатів з точки зору нашої здатності продовжувати надавати фінансову допомогу Україні, підтримувати верховенство права».

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