Американські ядерники не вважають, що ситуація на ЧАЕС становить загрозу

У середу, 9 березня, Американське ядерне товариство виступило із заявою, в якій заперечило, що пошкодження лінії електропередач на ЧАЕС, про яке повідомляє українська влада, становить загрозу для громади.

«Повідомляється про триваючу втрату електроенергії в Чорнобильській зоні відчуження внаслідок пошкодження ліній електропередачі. Втрата енергопостачння є серйозною справою, але вона не становить загрози для громади», - йдеться у повідомлення від імені президента товаривства Стівена Незбіта та виконавчого директора Крейга Пірсі.

В ній вони посилаються на заяву МАГАТЕ, в якій стверджується, що «відключення світла «не має критичного впливу на безпеку» від зберігання твердого відпрацьованого палива в Чорнобилі, і що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та обсягу охолоджуючої води достатньо для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання».

Вчені пояснюють, що відпрацьоване паливо охолоджувалося десятиліттями і вже не може розплавитися, а на випадок втрати енергопостачання на ЧАЕС є резервні дизель-генератори.

«Навіть якщо вода випарується в басейні відпрацьованого палива в Чорнобилі, загрози для населення немає, і будь-яка випарована вода може бути поповнена. Згідно з стрес-тестом після Фукусіми 2011 року, втрата систем охолодження в Чорнобилі призведе до підвищення температури, але не призведе до аварії», - пишуть вони.

Вчені нагадують, що реактори ЧАЕС не є активними, а четвертий реактор, де у 1986 році сталася аварія, закритий саркофагом.

«Американське ядерне товариство поділяє стурбованість з приводу того, що вентиляція в Чорнобилі не працює, оскільки весь персонал продовжує працювати та проживати на місці з початку російської військової окупації 24 лютого», - говорять члени товаривства, закликаючи відновити на ЧАЕС електропостачання, зв’язок та моніторинг з боку МАГАТЕ.

Американське ядерне товариство, засноване в 1954 році, об'єднує понад 10 тисяч членів, які представляють уряд, наукові кола, науково-дослідні лабораторії, медичні установи та приватну промисловість.

Раніше, міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй Твіттер-сторінці, що єдина електромережа, яка живить ЧАЕС та всі ядерні обєкти, була пошкоджена і ЧАЕС втратило електропостачання.

«Я закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь і дозволити ремонтним підрозділам відновити електропостачання. Резервні дизель-генератори мають 48-годинну потужність для живлення Чорнобильської АЕС. Після цього системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива припинять роботу, і витоки радіації неминучі. Варварська війна Путіна ставить під загрозу всю Європу. Він повинен негайно припинити це!» - написав Кулеба.

МАГАТЕ, у свою чергу, повідомило, «що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання».

Згідно із останнім оновленням Державного інспекції ядерного регулювання України, «параметри безпеки об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» поки перебувають у нормі».

Але ДІЯРУ не може здійснювати контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки, робота системи радиаційного контролю не відновлена, звязку та сполучення із ЧАЕС немає, частина необхідних робіт не виконується.

«Доступна інформація щодо параметрів безпеки продовжує свідчити про тенденцію сталого погіршення низки показників», - йдеться на веб-сайті організації.

Після пошкодження лінії електропередачі були ввімкнені аварійні дизель-генератори.

«За умови безвідмовної роботи, запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин. Знеструмлення ДСП «Чорнобильська АЕС» унеможливлює контроль параметрів ядерно та радіаційної безпеки на об’єктах підприємства. За інформацією НЕК «Укренерго», бойові дії в регіоні унеможливлюють ремонтні роботи з відновлення енергопостачання підприємства».

Родичі працівників ЧАЕС, що перебувають у заручниках російської влади, повідомляють Голосу Америки про триваюче погіршення фізичного та психічного стану персоналу та втрату зв`язку.