Хімічна зброя допомогла Ассаду у війні в Сирії, стверджує розслідування британських ЗМІ

Британська телерадіомовна корпорація стверджує, що має докази принаймні 106 випадків застосування хімічної зброї у Сирії від вересня 2013 року, коли президент Башар Ассад підписав міжнародну угоду про знищення сирійських хімічних арсеналів.

Нове рослідування стверджує, що використання хімічної зброї у сирійській війні було масовим і наблизило перемогу уряду, який отримує допомогу від Росії.

Окремо розслідувачі з інтернетного сайту Bellingcat повідомляли, що вони нарахували понад 200 інцидентів з хімічною зброєю, і поклали відповідальність за більшість із них на уряд Ассада.

Представники ООН та Організації заборони хімічної зброї офіційно зареєстрували десятки підозрюваних випадків.

Сполучені Штати та інші країни зобов’язалися не допускати використання цього забороненого виду зброї масового знищення, і на початку сирійської війни Вашингтон погрожував завдати ударів по режиму Ассада, коли з’явилися перші повідомлення про застосування таких речовин як нервово-паралітична отрута зарин.

Але тодішній президент Барак Обама відмовився від застосування сили, погодившись на домовленість під егідою Росії, згідно з якою представники ООН та Організації заборони хімічної зброї знищили 1300 тонн отруйних речовин.

Посол Великої Британії в ООН Карен Піерс сказала Бі-Бі-Сі, що Башар Ассад не уник відповідальності, і що зібрані докази будуть використані у майбутньому.

Президент Ассад наполягає, що урядові сили ніколи не використовували хімічну зброю.

Як доказ відповідальності уряду розслідувачі вказують на свідчення у вигляді розповідей очевидців, фотографій та відео і те, що у багатьох випадках хімічні атаки були здійснені авіацією, якою антиурядові сили не володіють.

З 2015 року авіацію в Сирії масовано застосовує Росія, підтримуючи режим Ассада, але різні джерела кажуть, що ознак застосуванні хімічної зброї росіянами нема.

Хлор

Найпоширенішим видом хімічної зброї, яку застосовували у Сирії, названо хлор.

Хлор - хімічна речовина подвійного призначення, що використовується для, наприклад, дезінфекції питної води, але смертельна для людей.

Колишній інспектор Організації заборони хімічної зброї вказав Бі-Бі-Сі, що хлор дуже швидко вивітрюється, і сліди його застосування зникають за лічені години, тому для виявлення доказів фахівці мали б опинятися на місці дуже швидко.

Опоненти сирійського режиму кажуть, що Ассаду було вигідне застосування хімічної зброї особливо у випадках, де його армія була неспроможна подолати спротив озброєних повстанців.

Прихильники Ассада і зокрема російські джерела доводять, що антиасадівські сили у Сирії зацікавлені у застосуванні хімічної зброї, щоб викликати вигідну їм міжнародну реакцію.

Бі-Бі-Сі визнає, що британські журналісти на мали доступу до місць, звідки повідомляли про хімічні атаки.

Але автори розслідування наполягають, що у випадках, які вони називають підтвердженими, інформація була отримана з кількох незалежних джерел і від сторін, які не причетні до бойових дій, зокрема від представників міжнародних організацій (ОЗХЗ, ООН), правозахисних груп, медичних організацій та аналітичних центрів.

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