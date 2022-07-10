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«Чернігів вистояв завдяки своїм жителям»- мер Владислав Атрошенко. Ексклюзивне інтерв'ю
У протистоянні російському агресору важливу роль зіграє місцева влада. Чернігів, місто яке зупинило напад на Київ. Як каже мер міста Владислав Атрошенко, завдячувати цьому треба місцевим жителям які об'єднались у захисті міста. І хоча інфраструктура міста зазнала значних руйнувань місцева влада намагається відновити нормальне життя у місті для мешканців, 80 відсотків яких повернулись додому. Про те як виглядає місто сьогодні і що треба зробити щоб його відновити мер показав і розказав знімальній групі Голосу Америки у червні.
Мирослава Гонгадзе: В той перший день, коли почалася війна, які були ваші дії, відчуття, думки, в ту першу ніч, коли все почалось?
Владислав Атрошенко: В першу ніч, коли почалися військові дії, все-таки я думав, що може це підняття градусу перед переговорами, що Путін показує, що він може напасти, але це ще відкотиться назад.
МГ: То ви не вірили, що буде масова, велика війна?
ВА: Я думав до того часу, що це очевидно зашкодить і Росії, що з раціональної точки зору, це економічно та політично не вигідно Росії. Тобто, я був переконаний в тому, що здоровий глузд переможе і все-таки це не раціональна історія – війна в 21-му сторіччі.
За кермом автомобіля мер Чернігова показує команді голосу Америки руйнування спричинені війною у місті.
ВА: Ми почнем з локації, де було авіаційне бомбардування житлового мікрорайона льотчиком Красноярцевим, який був збитий, він катапультувався і був заарештований. Відповідно, це вже залишки, подивися, скільки сміття будівельного, тут було його по коліна по всій вулиці. От, житловий будинок поряд. Були обстріли приміщення головного поштамту. Торгівельний центр, центральний ринок і центральна бібліотека – це все центральна частина, ринковий чи бізнесовий центр. Перша школа через дорогу. Тобто, це все надзвичайно близько, це центральна частина. Відповідно, той, хто стріляв по центральній частині, не міг не розуміти, що в зоні ураження знаходиться мирне населення. В цю локацію прилетіло шість авіаційних бомб ФАБ-500, тротиловий еквівалент – півтонни (500 кілограм). Звісно, це якраз та історія, про яку я казав, що ці будинки не підлягають відновленню. Коли в мене питають, скільки є жертв, то є ще велика кількість людей, які, в наслідок саме таких подібних бомбардувань з великими, потужними бомбами, просто згоріли, вони випарувалися від такої високої температури. Подивіться на стан автомобілів, які були за сорок, п’ятдесят метрів від епіцентру вибуху. Тобто, таке враження, що це машини з якогось жахливого атракціону, їх завезли і тут поставили. Ні, це людям здавалось, що вони їх сховали в надійне місце і вони реально тут стояли, а бомби зривались за сорок, п’ятдесят метрів. Подивіться на стан автомобілів. Тобто, така сила вибуху, страшна і висока температура. Я хотів підкреслить, також, абсолютно очевидно, льотчик бачив, що тут [в цьому районі – ГА] нема жодного об’єкту військової інфраструктури, він бомбардував цивільних людей.
МГ: Це той льотчик, про якого ви говорили?
ВА: Так, Красноярцев. Він бомбардував серед біла дня, це була година дня, приблизно, 13:00 – 13:15. Я під’їхав сюди буквально через п'ятнадцять хвилин після вибуху. Я тут поряд, до речі, знаходився. При мені працювали працівники ДСНС і вони нараховували двадцять п’ять - тридцять тіл загиблих людей, а потім вже, по закінченню, ми знаєм цифру, що це біля п’ятдесяти людей.
Команда Голосу Америки продовжує шлях з мером зруйнованими об'єктами міста.
ВА: Рівень безпеки визначає не наближення до кордону. Подивіться, Росія стріляє з Каспійського моря, їй байдуже чи це Чернігів, чи Львів. Росія орієнтується на знищення інфраструктури. Війна відкинула місто в своєму розвитку на п'ятнадцять – двадцять років. Якщо ми не отримаєм відповідної державної підтримки, або не зможемо залучить кошти на відновлення міста, з бюджетних надходжень це нереально відновити ці втрати, які зазнала інфраструктура. Ми втратили сьогодні половину бюджетних надходжень за рахунок того, що трудова міграція відбулася в більш безпечні регіони, і бізнес виїхав. І на державному рівні, я вважаю, що треба вже зараз дати світло в кінці тунелю для бізнесу, подавши до Верховної Ради та прийнявши закон про податкові преференції, і це би вирівняло ризики і тоді би бізнес визначався – чи йому є ризик знаходиться за сімдесят кілометрів від агресора, чи все-таки переїхати. Але, якщо він лишився, він буде мати певні преференції, він зможе більш активно розвиватись.
Голос Америки з мером Чернігова на одному з зруйнованих заводів, який випускав шкільні автобуси для України, тролейбуси для міста та інші автозасоби.
ВА: Хай закінчиться війна, потім ми розберемось. Війна може тривати півтора року, два, три роки. Я не можу, як міський голова, сказати чернігівцям «дорогі чернігівці, оскільки є ризик, то ви поїдьте з міста на три роки, а потім ви повернетесь». Так ми виграєм війну, але втратим місто. Ми працюємо зараз над тим, щоб терміново, за лічені два з половиною місяці, відновить навчальні заклади – ті, які ми можемо сьогодні відновить, щоб прийняти дітей до школи. Знов таки, так, ризики є, але вони не більші, ніж на сьогоднішній день. Куди прилетить ракета - чи вона прилетить саме в школу, в якій буде знаходиться дитина, чи вона прилетить в той, будинок, до вона буде сидіть.
Ви задали питання – за рахунок чого було захищене місто Чернігів і чому російські війська не ввійшли в місто. Подивіться, поки не закінчилась війна, я не хочу ніякого глибокого аналізу, але наскільки це загально відомо із засобів масової інформації, укріп райони були створені навколо Херсона, але в Херсон зайшли російські війська. Укріп районів не було створено навколо міста Чернігова, але в місто Чернігів не зайшли російські війська. Чому так трапилось на мою думку, не військового фахівця? Звісно, завдяки професіоналізму військових і Збройних Сил України. Але, на мій погляд, сила Збройних Сил не тільки в наявності боєкомплектів, сучасної зброї, форми, солдати і офіцери мають бути вчасно погодовані – це важлива складова, але найважливіша – це моральний і бойовий дух. Якраз таки, цю складову в значній мірі сформували прості чернігівці, десятки тисяч яких свідомо лишилися в місті, тисячі чернігівців, розуміючи ризики загинути близькі до ста відсотків, йшли отримувати зброю в загони територіальної оборони. Це непідготовані люди, не професійні військові, які, навіть, не проходили перед отриманням зброї, хоча би місячних бійцівських курсів, вони не вивчали тактику, медицину, або будь-які військові науки, вони пішли воювати, брати зброю, захищати місто і протистояти озброєній, сучасній російській армії. Я б хотів, щоб героїзм чернігівців і їх самовідданість була відзначена, вони могли взяти і поїхати з міста, але вони лишилися під обстрілами, ризикуючи власним життям, підтримувати Збройні Сили, сили територіальної оборони, і вони захистили місто.
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Офіцер 95 бригади Кочевенко: Війна завершиться лише, коли Росія з імперської стане нормальною країною
Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко пішов на фронт рядовим добровольцем у 2014. Здобувши досвід та вирісши до командира, він після декількох років знову повернувся на службу вже у січні 2022. Для нього було очевидним, що Росія готується до війни і він хотів бути на передовій захисту України. Сьогодні він каже, що українці мають розуміти, що ця війна - не спринт, це марафон і вони мають бути до цього готовими. За його словами, сьогодні місія українців подолати імперську ідеологію і звільнити усі поневолені Росією народи від окупації. З Юрієм Кочевенком «Голос Америки» зустрівся у Києві під час його короткого відрядження до столиці за спецзавданням.
Мирослава Гонгадзе: Для тебе ця війна вже досить довга, вона почалася не зараз, вона почалася вісім років тому. І ти тоді прийняв рішення піти на фронт добровольцем, ти пройшов цю війну, а зараз оця війна – вона є іншою чи вона все ж таки є продовженням першої війни?
Юрій Кочевенко: Вона є і іншою, і вона є продовженням. Звичайно, з точки зору масштабу бойових дій, характеру застосування різних засобів, військовою мовою, вогневого ураження, а простіше кажучи, способів вбивати людей, все це значно масштабніше, страшніше, значно інтенсивніше і більш спресовано в часі. Але ворог той самий, його риторика, в принципі, та сама, тому тут для нас нічого не змінилося. Ба більше, ми до цієї війни внутрішньо і психологічно, здається, були значно краще підготовлені. І тому, цей перший «бліцкриг» в них так і не вдався, тому що ні його інформаційна атака, ні, власне, військова, не дали такого результату, який вони, з якось дива, очікували. Вони хотіли, щоб було так, як в 2014-му, а так зовсім не вийшло. Звичайно, масштаб бойових дій, рівень втрат, складність – вона суттєвіша.
Мирослава Гонгадзе: Чи могла Україна приготуватись краще до цієї війни?
ЮК: Зараз можна багато що про це сказати. Я до 24 лютого пішов з Збройні Сили, нам від жовтня прямим текстом говорили, що має відбутися. І, нібито, країна почала до цього готуватися. Чи можна було краще приготуватися – звичайно, можна було... знаєте, "Сова Мінерви" вилітає опівночі, потім вже проаналізуємо, що було зроблено не так і як не повторити цих помилок. Зараз все енергія має бути зосереджена на тому, щоб досягати результату тут і зараз.
МГ: Якщо дивитися в сьогодні і завтра, до чого зараз вже Україна має бути готова в умовах, в яких ми зараз живемо?
ЮК: Маємо бути готові до тривалої війни. Я, до речі, собі з перших днів казав. Себе я налаштовую на тривалу війну і я буду захищати Україну скільки зможу, скільки мені здоров'я і сил визначить. А це може бути кілька років, як мінімум. Я дуже старанно уникаю, щоб давати оцінку характеру бойових дій, але все ж таки те, що ми бачимо, говорить, що це все набуває затяжного характеру при збереженні досить високого рівня інтенсивності самих бойових дій. Якщо ти пригадаєш, в перші тижні війни говорили, що в Росії «бліцкриг» не вдасться і вона посипиться. Ми бачимо, що цього не сталося. А я тоді ще казав, що авторитарні режими завжди мають хороші мобілізаційні ресурси, у них є механізм примусу, який дозволяє зі своєї нації та країни витискати останні соки.
І це зараз ми бачимо в Росії. Вони відкрито заявляють, що для них поразка в цій війні – це кінець самої Росії. Вони це розуміють, вони це, навіть, визнають. Отже, ми не повинні чекати, що вони здадуться тільки тому що в них не вийшло одразу. Вони поженуть ще тисячі, десятки і сотні тисяч своїх співгромадян на «убой», як вони зараз женуть жителів окупованих територій Донецька і Луганська. І ми маємо бути до цього готові.
Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. Відео
МГ: Як?
ЮК: В першу чергу внутрішньо. Кожен для себе має зрозуміти, що це на довго і що він буде робити. Буде працювати, платити податки, буде служити в Збройних Силах стільки, скільки буде потрібно, а не поки не втомиться, буде організовувати міжнародну підтримку, волонтерську допомогу; [треба – ГА] підготувати себе до довгої дистанції, не для короткого спринту – зараз викладемось швиденько і все, а потім вже видохся, а бігти ще треба, а спокійно, в рівному темпі, розраховуючи сили. На простому прикладі можу сказати, що якщо хочете підтримати Збройні Сили грошима, не віддавайте одним махом все, що у вас є, а розрахуйте так, щоб ви могли це робити невеликою сумою, але щомісяця. І це буде більш ефективно в тривалій перспективі, ніж одна одноразова, але більш значна сума.
МГ: Чи думаєш ти, що захід взагалі розуміє вашу мотивацію, що ви робите, і розуміє цю війну?
ЮК: В мене є друг, морський піхотинець зі Сполучених Штатів, мені здається, що він адекватно все розуміє, судячи з того, як ми спілкуємось. Але це людина, яка пройшла дві війни і він має інший фокус сприйняття і, взагалі, поняття, що таке війна. В цілому, звичайно, люди, в першу чергу напевно думають про свою власну безпеку та свій добробут, тому, наскільки вони готові чимось жертвувати заради України - це велике питання і, напевно, задача для нашої діаспори, активістів і дипломатів – нагадувати їм про це і пояснювати, що ми взагалі-то тут не за себе воюємо. Є дуже класне гасло ще з часів Польського визвольного руху «Za naszą i waszą wolność» - за нашу і вашу свободу. Це має стати, напевно, гаслом України в світі – «For our freedom and yours». Тобто, ми за весь вільний світ тут стоїмо. Ми впадемо – підуть до вас. Ми зараз захищаємо не Україну, ми зараз захищаємо весь вільний світ.
Але що важливо, щоб вони розуміли, – ми, звичайно, потребуємо західної зброї, кращої зброї, все, що можете, давайте, не краща – теж давайте, все піде в справу. Але від постачання цієї зброї та допомоги залежить наша боєздатність і наскільки ми ефективно можемо вражати ворога. Але від цього постачання не залежить наша готовність битися. Будуть «стінгери» та «леопарди» чи не будуть, ми все-одно будемо бити ворога. Якщо в нас залишиться тільки каміння і палки, ми все-одно будемо бити ворога. Вони не зупинять нас відсутністю зброї, вони мають це розуміти. Якщо вони хочуть, щоб це швидше закінчилося і щоб зло не перемогло, вони мають всі зусилля зараз спрямувати на нашу підтримку. Ми зараз не просимо них вмирати разом з нами, хоча це єдиний фронт і єдина війна добра зі злом. Ми просимо тільки допомогти нам зробити так, щоб вмерли вони – ворог, росіяни.
МГ: Чого сьогодні не вистачає вам там?
ЮК: Знаєш, я не буду про це говорити. Нам потрібно краще і чим побільше.
МГ: Як ти бачиш завершення цієї війни? Декілька разів політики казали про можливий мирний план, про те, що кожна війна закінчується переговорами. Як взагалі ти бачиш, як закінчиться війна?
ЮК: Не кожна війна закінчується переговорами. Деяка війна закінчується капітуляцією ворога і, звичайно, я бачу саме таке завершення. Але, в першу чергу, я неодноразово це підкреслюю, ми маємо відповідати за себе – за те, що ми робимо, говоримо і що думаємо. Для мене особисто ця війна завершиться тільки коли я буцатиму палені цеглини Кремля. Мені не принципово, як конкретно цей етап війни закінчиться – чи буде якась мирна угода чи перемир’я. Поки існує Росія в своєму імперському форматі, для мене ця війна не закінчиться. Виженемо ворога з України, потрібно звільнити Білорусь. Звільнимо Білорусь – потрібно звільнити Південний Кавказ, Абхазію, Південну Осетію, зробити так, щоб Росія забралась з Середньої Азії, звільнити поневолені народи Росії, демонтувати тоталітарну, імперську сутність, якою є Російська держава і зробити з неї нормального сусіда, з яким можна поруч жити.
Андрій Хливнюк – про «Калину», пробудження української нації та закінчення війни. Ексклюзивне інтерв'ю
У той час, коли до Києва наближалися російські війська, соліст гурту "Бумбокс" і тероборонець Андрій Хливнюк виконав пісню «Ой, у лузі червона калина» акапело на порожній Софійській площі. За лічені дні відео розлетілося світом. Про культурне значення цієї пісні, об’єднання українців і незворотні зміни суспільства Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із Андрієм Хливнюком у Києві.
Андрій Хливнюк: Це було от там от, бачиш де лайт-бокс стоїть. Ми їхали машиною і сперечалися про акустику. Тут було порожньо, всі чекали вже інвейжн [вторгнення – ГА]. Я їхав, показував як працює акустика в відбитті будівель і площі на прикладі повстанської пісні. Але звичайно, я трошки лукавлю, я знав що з цього буде, просто я не знав, що буде аж такий масштаб. Відчуття було в повітрі, що ми згуртувалися, але все одно був якийсь момент, коли потрібен якийсь поштовх [для того, щоб зрозуміти - ГА], що ми всі разом, ми тут; що ми не покинемо той мірнячок [мирне населення – ГА], який тут полишався, і будемо змагатися за місто, і свою країну. Ми не єдині, таких багато – «Доброго вечора, ми з України», «Русский корабль».
Мирослава Гонгадзе: Але твій спів підняв світ, і це дуже важливо.
АХ: Так, для мене це дуже важливо, ба більше це дало [мені – ГА] той момент якогось прозріння та можливості для того, щоб я зараз не переживав, що я не є частиною надходження коштів на гуманітарну допомогу. Всі люди в світі, які слухають цю пісню, royalties [гонорари – ГА] від неї йдуть на «War Child» [«Дитина війни» - благодійна організація – ГА]. Коли ідеш захищати своїх дітей, родину, і країну, ти рятуєш їх майбутнє. Як мінімум, кожен твій день такої роботи, зменшує кількість їх потенційних днів цієї роботи.
МГ: Ти отримав поранення, що це було?
АХ: Це було форсування річки Ірпінь при зачистці Ірпеня. Наш підрозділ повинен був підсилити і підсилив сили захисту Києва і зачищав, разом з іншими різними підрозділами Збройних Сил та поліцейськими підрозділами, від ворога в околиці Києва. Зараз я вже аналізую, що ворог був тут, біля воріт столиці, але серед захисників в повітрі не було відчуття поразки.
МГ: Ти говориш, що це було, ніби це вже закінчилось, але воно ще не закінчилось.
АХ: Це ще не почалось, це тільки початок. Багатьом людям тут здається, що війна відкотилася на Схід і ми можемо про щось говорити. Це не так, три дні тому були прольоти і прольоти [тривають – ГА] постійно, фашисти кидають ракети куди завгодно. Це треба розуміти і перебудувати все своє життя. Ми як в дикому полі як колись в 1648-му, ми завжди мусимо бути озброєні. Коли станеться перемога, всі будуть радіти і видохнуть, але жити, очікуючи на неї, можна просто з глузду з’їхати. Навіщо така травма. Просто треба розуміти, що зброя – це як була викрутка в хаті, мікрохвильовка, і от для знищення тарганів є ще один засіб. Зброя, такмед [тактична медицина – ГА], броня, постійне навчання для дітей та один одного як з цим безпечно поводитись, та як цим користуватися. Як кажуть американці, це ще один basic skill [базовий навик – ГА].
МГ: Зараз вся медійна кампанія налаштовує людей, що ось війна закінчиться і прийде норма. Ти мені зараз кажеш і я відчуваю, що норми не буде.
АХ: Це нова норма. Добре, що їм транслюється меседж, що війна скінчиться. Вона ж колись скінчиться - через рік, десять, сто, але скінчиться. Так було і так буде. Тримати людей у постійній напрузі – уяви, яка це кількість серцево-судинних захворювань і ще чогось. Неможливо не спати постійно, турбуватись, перейматись. І що я збагнув і що я побачив – ти питаєш, як змінилося моє життя. Дуже велика різниця між людьми, які живуть обороною і людьми, які намагаються абстрагуватися від неї. Різниця заключається в наступному: ті, хто обороною живуть – вони діють, не емпатують, і розмовляють між собою, що в нас ще буде час оплакати, переживати, турбуватися. Зараз треба діяти, в ось цей час, коли треба не плакати і страдати «ой біда, ой мамо, війнонька, ой Господи, люди гинуть». Ні, треба робити так, щоб найменшою кількістю втрат, ми досягли найбільшого результату - звільнити повністю всю Україну від ворога. А потім - будь ласка. Татуювальники і психотерапевти піднімуться сильно, вони будуть такі як pimp [людина, що нелегально заробляє гроші та вдягається у екстравагантне вбрання – ГА], всі будуть ходити в леопардових костюмах.
МГ: А ти ким будеш, тоді?
АХ: Я залишуся собою. Зверни увагу, як трансформувала нова реальність суспільство.
МГ: Однозначно, я якраз хотіла тебе про це спитати – як ти бачиш, яка відбулася трансформація вже сьогодні?
АХ: Я - як консолідаційний наркоман. Мені хочеться ще більшої консолідації суспільства. І після війни теж. Швидкі реформи - тільки зараз. Недоліки ці всі, бюрократію – це все ми мусимо знаходити в собі сили змінювати. Ми мусимо зрозуміти, що тепер якась електоральна частина буде з досвідом бойовим, як так зробити, щоб ці всі люди не тільки мали PTSD [посттравматичний стресовий розлад - ГА], або швидше його позбулися, а треба усвідомити, що можливо буде наш Eisenhower [Дуайт Ейзенхауер - ГА], можливо в нас з’явиться наш Маршалла План, але для цього багато треба зробити. Ми воюємо за те, щоб не стати частиною концтабору і щоб не використовували нас і наших дітей як гарматне м’ясо у наступних кампаніях імперських. (…) Скільки нам – тридцять років. Тисячолітній культурі тридцять років, що це значить? Я маю надію на євроінтеграцію, реформи під наглядом [Європейського Союзу – ГА]. Якщо ми говоримо і декларуємо цінності, що ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, мабуть це говорить і про те, що ми мусимо [діяти – ГА]. Знаєш цей жарт майданівський, якщо Україна – це Європа, то, тоді, виходить, що і Європа – це Україна.
МГ: Як взагалі ти бачиш закінчення цієї війни?
АХ: Дуже просто. Окупаційний контингент або тікає, або вмирає, виплачуються репарації, жорсткий візовий режим – до речі, вітаю тебе, нарешті це сталося, тридцять років [очікування – ГА], і на якісь покоління забуваємо про цю недоімперію.
МГ: А як ти бачиш ситуацію з сусідами – що буде з Білоруссю, що взагалі буде з Росією?
АХ: Мені по-барабану, що вони захотять з собою зробити, це їх конкретна проблема та справа, і в цьому різниця між нами. Я не хочу давати поради іншим народам і як будь-яка нормальна людина не приходить в інший будинок зі своєю іконою і не починає розказувати, як їм жити. Хай живуть як хочуть, просто від нас відлізуть.
МГ: Слухай, а в тебе зараз відчуття творчості, натхнення з’являється чи ти просто вкопуєшся?
АХ: Ми їмо, спимо, працюємо, зараз я не встигаю просто відповідати всім людям в месенджерах усіх, не те, що щось писати. Для того щоб писати – треба працювати над цим, ти мусиш бути один або з колегами своїми і ви мусите пірнути в той процес, і це не швидка штука. Я не мультизадачна людина, робим це – значить робим це і все. Але, може, воно накопичується, так буває в мене іноді, що накопичується матеріал, на якийсь hard disc [жорсткий диск - ГА] записується і потім буде якийсь салют ідей, але побачим, куди поспішати.
МГ: Ще трошки про музику. Зараз українські плей-листи дуже специфічні. Зрозуміло, що все про війну, але вони такі hard [складні - ГА]. В тебе є якесь відчуття про зміну смаків суспільства?
АХ: Так, зараз хвиля величезна протестного націоналізму і це нормально.
МГ: Тебе це тішить?
АХ: Тішить, але мені все-таки хочеться глибшого діалогу артиста з собою і, все-таки, виховної якоїсь функції.
МГ: Ще одне про світ взагалі. Україна так вистрелила – війна, жахи, але це ж просто неймовірно, такого не можна будо очікувати декілька років тому взагалі. Це зрозуміло для тебе, що світ так повстав за Україну?
АХ: А чому, ти думаєш, «Калина» так всіх збентежила? Її ж знали всі з дитинства, кожен з нас. Може ми не вкладали сенс, але ми її знали, вона у нас була в крові – що ми воїни, нація вільних людей. Це було нормально, коли вистроїлися черги, повна площа людей, які кажуть «зброя, давайте зброю, швидше, ворог іде». Вони не кажуть куди тікати і що робити, вони кажуть – бігом, по спрощеній процедурі. Це було і можна було цим пишатися. І зараз є чим пишатися. Воюють героїчно хлопці. Пацани курять під вогнем, стоячи в повний зріст деякі. Я їду, бачу їх в капсулі своєї чи в якомусь пікапі. Воно все горить і гупає, а пацани курять і підморгують. Звісно, є дуже різні ситуації – хтось вперше потрапив під обстріл і страшно. Всім страшно, але яка сила духу, як воюють татусі і дідусі, як наче він пішов на город картоплю вибирати. Без адреналіну і емоцій, просто роблять справу і все. Це щось неймовірне. Без повітряної підтримки, снайперу ззаду, якихось спецпризначенців збоку, просто беруть баломбу велику, йдуть і палять ту броню, яка на них пре. Це з чим там можна порівняти це відчуття?
МГ: Як би ти історично назвав цей період в Україні?
АХ: Це як наче прокинутися з летаргічного сну. Це пробудження. Це повернення до змагань за те, щоб бути самими собою, і ці змагання тривають століттями. Тільки сьогодні не просто змагання когось з невеличкої частки, якихось прозрівших людей, це змагання величезної нації. Це вже не просто народ в кайданах, це країна, визнана в усьому світі, це величезна сорокамільйонна країна. Безумовно, це пробудження.
МГ: Це повернення, про яке ти говориш, остаточне? Це повернення без повернення?
АХ: Я не знаю що це, можливо, це перегони. Я сподіваюсь, що ми вивчили помилки 18-20-х і помилки 45-го року. Я просто на це сподіваюсь і в це вірю. Я не хочу дуже сильно, щоб Іванко мій носив цей «комок». Я хочу, щоб ті, що втекли, знайшли собі інше краще життя закордоном або повернулися. Але я не хочу, щоб наступне покоління дізналося, що таке війна. Мені здається, що в нас є великий шанс, як у суспільства, закінчити це вже раз і назавжди. Просто не мати більше ні меншовартості цієї рабської, не шукати собі метрополій більше. Врешті-решт, стати самодостатніми.
Євген Клопотенко про визнання борщу культурною спадщиною ЮНЕСКО. Відео
Український борщ визнали нематеріальною, культурною спадщиною ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони. Катерина Лісунова поспілкувалась про подію із відомим кухарем і ініціатором включення борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО Євгеном Клопотенком.
У Асоціації правників України пояснюють, чому Україна має довести, що Росія чинить геноцид. Інтерв'ю
Робота на правовому фронті боротьби з Росією йде як на державному рівні, так і на неурядовому. Юридична спільнота України об’єднала зусилля, аби допомагати правоохоронцям фіксувати воєнні злочини росіян, а також координувати роботу зі своїми іноземними колегами.
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