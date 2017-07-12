Погіршується стан здоров’я китайського інакодумця Лю Сяобо

Лікарня, у якій перебуває хворий на рак китайський інакодумець Лю Сяобо, заявила, що лауреат Нобелівської премії миру, у якого остання стадія раку, терпить від недостатності дихальної системи.

Лікарня Китайського медичного університету в північно-східному місті Шеньян оприлюднила в середу заяву на своїй інтернет-сторінці, в якій сказано, що родина Лю не дозволила лікарям зробити трахеотомію, щоб допомогти хворому дихати.

Дещо раніше лікарня повідомила, що в 61-річного інакодумця шок і в нього відмовляють органи. Також сказано, що в його судинах утворилися тромби.

У травні Лю тимчасово звільнили з в’язниці після того, як у нього виявили рак. Китайська влада ігнорувала прохання Сполучених Штатів, Німеччини і численних правозахисних організацій, щоб дозволити Лю і його дружині виїхати за кордон для пошуків лікування, кажучи, що він надто хворий, щоб подорожувати і користується найкращою медичною опікою в Китаї.

Два лікарі зі Сполучених Штатів і Німеччини відвідали Лю минулого вікенду в лікарні в Шеньяні й заявили, що він почуває себе настільки добре, щоб подорожувати. Однак на відео їх відвідин, оприлюдненому на початку цього тижня, видно як лікарі-відвідувачі дуже хвалять своїх китайських колег.

Посольство Німеччини в Пекіні оприлюднило в понеділок заяву, в якій піддано критиці Китай, звертаючи увагу на те, що «процесом керують органи безпеки, а не медичні експерти».

Лю – поет та правозахисник – був арештований після того, як написав маніфест «Хартія 08», у якому закликав до демократичних реформ у Китаї.

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