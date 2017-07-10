Пекін: CША вибачилися за те, що назвали Китай «Китайською Республікою»

Білий дім помилково назвав Сі Цзіньпіна президентом «Китайської Республіки», що є - офіційною назвою острова Тайвань





Китайська влада заявила в понеділок, що США вибачилися після того, як Пекін висловив офіційний протест у зв'язку з тим, що Білий дім помилково назвав Сі Цзіньпіна президентом «Китайської Республіки».



Сі - президент Китайської Народної Республіки (КНР), тоді як «Китайська Республіка» - це офіційна назва Тайваню, який Пекін уважає своєю провінцією, яка відокремилвся і повинна возз'єднатися з материковим Китаєм.



«Американська сторона висловила вибачення за цю технічну помилку, яка була виправлена», - повідомив офіційний представник МЗС Китаю Ген Шуан, коментуючи помилку в назві, яку зроблено в понеділок на брифінгу для ЗМІ.



Білий дім припустився помилки в офіційній публікації про зустріч президентів США і Китаю зал лаштунками саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі минулого тижня.

Зв'язки між США і Китаєм погрішилися через стосунки Сполучених Штатів з Тайванем, особливо після того, як президент Трамп в порушенні протоколу провів телефонні переговори з президентом Тайваню Цай Інвенем незабаром після президентських виборів США.



Сполучені Штати визнають офіційну позицію Пекіна, згідно з якою Тайвань є частиною цілісного Китаю. Проте, Вашингтон є одним з найвпливовіших союзників демократичної острівної держави.



Нещодавно уряд США ухвалив 1,42-мільярдну угоду щодо постачання озброєнь Тайваню.

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