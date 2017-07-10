Спеціальні потреби

Мови
США

Пекін: CША вибачилися за те, що назвали Китай «Китайською Республікою»

  • Голос Америки

Білий дім помилково назвав Сі Цзіньпіна президентом «Китайської Республіки», що є - офіційною назвою острова Тайвань



Китайська влада заявила в понеділок, що США вибачилися після того, як Пекін висловив офіційний протест у зв'язку з тим, що Білий дім помилково назвав Сі Цзіньпіна президентом «Китайської Республіки».

Сі - президент Китайської Народної Республіки (КНР), тоді як «Китайська Республіка» - це офіційна назва Тайваню, який Пекін уважає своєю провінцією, яка відокремилвся і повинна возз'єднатися з материковим Китаєм.

«Американська сторона висловила вибачення за цю технічну помилку, яка була виправлена», - повідомив офіційний представник МЗС Китаю Ген Шуан, коментуючи помилку в назві, яку зроблено в понеділок на брифінгу для ЗМІ.

Білий дім припустився помилки в офіційній публікації про зустріч президентів США і Китаю зал лаштунками саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі минулого тижня.

Зв'язки між США і Китаєм погрішилися через стосунки Сполучених Штатів з Тайванем, особливо після того, як президент Трамп в порушенні протоколу провів телефонні переговори з президентом Тайваню Цай Інвенем незабаром після президентських виборів США.

Сполучені Штати визнають офіційну позицію Пекіна, згідно з якою Тайвань є частиною цілісного Китаю. Проте, Вашингтон є одним з найвпливовіших союзників демократичної острівної держави.

Нещодавно уряд США ухвалив 1,42-мільярдну угоду щодо постачання озброєнь Тайваню.

Дивіться також: Роботи можуть стати жертвами хакерських атак

Роботи можуть стати жертвами хакерських атак. Відео
please wait
0:02:13
0:00:00 /0:02:13
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG