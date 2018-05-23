Звукові атаки в Китаї проти американських державних службовців?

Державний департамент США попередив своїх громадян у Китаї, що американський державний службовець повідомив про відчуття симптомів пронизливого зуку і тиску, що нагадує недавні атаки проти персоналу посольства в Гавані.

Представниця Держдепу Гедер Науерт заявила, що службовець який працював в місті Гуанчжоу, від минулого року відчував різні фізичні симптоми. Його повернуто до США для додаткової перевірки, в результаті якої встановлено, що симптоми подібні до тих, які наявні у пацієнтів з пораненням голови або мозку.

Вона сказала, що американський уряд серйозно ставиться до цих повідомлень і ознайомив з ними свій персонал у Китаї. Вона додала, що поки що причини цього явища невідомі і вона не знає про подібну ситуацію в Китаї як у дипломатичній громаді, так і поза нею.

Державний департамент рекомендує іншим особам, які помітили подібне явище, щоб вони шукали медичної допомоги та попередив, щоб особи, які «відчувають «незвичайно пронизливий звук», не намагалися встановити його джерело.

За словами Науерт, китайський уряд запевнив Державний депаратмент США, що веде слідство в справі симптомів, які відчувають службовці американського уряду.

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