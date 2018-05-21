Сполученим Штатам поки що вдалося уникнути торговельної війни з Китаєм

Китай привітав угоду, досягнуту минулого тижня із Сполученими Штатами, що дозволило уникнути торговельної війни з приводу дисбалансу в товарообміні, доступі до ринків і передачі технології. Урядова китайська щоденна газета, посилаючись на голову китайської делегації на переговори Лю Хе, заявила, що переговори були позитивні, прагматичні, конструктивні й продуктивні. В газеті також сказано, що Китай не піддався тиску з боку Сполучених Штатів.

Голова американської делегації на переговори Стів Мнучин, у програмі на каналі Fox News, заявив у неділю також про значний поступ на переговорах.

Однак у повідомленні не згадано про санкції проти китайського телегіганта ZTE Corporation, який вживає американські складові і мав припинити більшість операцій після семирічної заборони, накладеної за порушення американських санкцій.

Високопоставлений дослідник Японського форуму із стратегічних дослідів Ґрант Ньюшем заявив «Голосу Америки», що він не дуже високо оцінює досягнення угоди після дводенних переговорів у Вашингтоні. На його думку, угода не зайнялася глибокими проблемами, що існують у взаємних торговельних відносинах.

За його словами, ефективна американська торговельна політика вимагає взаємності. Якщо китайські комапнії мають дозвіл вести операції на американському ринку, то американські фірми повинні мати такі ж можливості в Китаї. Він також пропонує агресивний підхід до спонсорованих державою крадіжок інтелектуальної власності. Він сказав, що Сполучені Штати мають справу із зовсім іншого роду системою, яка не має правил і метою якої є витіснити американські компанії з ринку.

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