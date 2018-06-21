Китай розлючений з приводу погрози Трампа накласти імпортні тарифи, але нічого не говорить про відплатні заходи

Міністерство торгівлі Китаю у четвер звинуватило Вашингтон у «протекціонізмі» і «шантажі» з приводу погроз США накласти додаткові тарифи на китайські товари. Однак міністерство відмовилось сказати, якою буде його реакція. Про це повідомляє видання Politico.

Представник міністерства Гао Фен сказав у Пекіні, що Сполучені Штати зловживають своєю системою імпортних тарифів і розпочали торговельні війни в різних частинах світу, щоб серйозно підірвати порядок світової торгівлі і завдати шкоди своїм торговельним партнерам». Звинувачення з боку Вашингтона, що Китай причетний до крадіжок американської технології» - це «серйозне викривлення історії і дійсності», і що Сполучені Штати використовують Китай як «козла відпущення» з приводу своїх проблем», сказав він.

Гао реагував на найновішу погрозу президента Дональда Трампа накласти тарифи на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів, додаючи на них 10-відсоткові митні оплати, якщо Китай вдасться до відплатних заходів проти його попереднього рішення щодо товарів на суму 50 мільярдів доларів, і вдатися до накладення тарифів на товари на суму ще 200 мільярдів доларів, якщо Китай вдасться до відплатних дій. Якщо США виконають свої погрози, то тарифи можуть стосуватися китайських товарів на суму 450 мільярдів доларів.

Однак Гао Фен не подав подробиць, до яких конкретно заходів вдасться китайських уряд у відповідь на американські погрози.

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