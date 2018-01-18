Чому спалах кору стався саме зараз – ВООЗ

В Україні є умови для ендемічного (характерного для певної території - Г.А.) поширення вірусу, - наголосило Європейське регіональне бюро ВООЗ в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

У ВООЗ підкреслили, що кір – надзвичайно заразна хвороба і ризик епідемій цієї хвороби виникає кожні декілька років. Сезон епідемій кору припадає на зиму та весну, пояснили в ВООЗ.

Україні потрібно визначити, які саме фактори обмежують вакцинацію в країні і діяти задля їх подолання, переконані в ВООЗ.

Можливо, знадобиться комплексний підхід, який включатиме інформування громадськості, навчання медичних працівників в сфері донесення інформації про вакцини батькам дітей, зміни в наданні послуг, щоб забезпечити легкий доступ батьків до вакцинації своїх дітей і забезпечити фінансування та постачання вакцини.

Серед причин,чому кір в європейському регіоні ще не подоланий, в ВООЗ відзначили декілька факторів:

велика кількість вразливих осіб, які не були включені до графіку щеплень, або пропустили щеплення в дитинстві;

наявність регіонів з низьким рівнем вакцинування через нестачу рівноправного, або зручного доступу до медичних послуг;

опір імунізації через нестачу поінформованості стосовно важливості хвороби та непоінформованості про ризики та переваги вакцинації;

Нестача наполегливої рекомендації з боку лікаря про вакцинацію при зустрічі з пацієнтом;

Проблеми з фінансуванням, організацією та наявністю послуг з імунізації.

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