Літаки британських ВПС перехопили російські бомбардувальники над Чорним морем

Британія заявила, що два літаки королівської авації Typhoon було піднято в повітря над Чорним морем з метою сллідування за російськими літаками. Літаки було піднято з бази біля Констанци на території Румунії після того, як було виявлено присутність двох російських літаків Су-24 Fencer, йдеться в повідомленні королівської авіації. Королівські ВПС повідомили про значний рівень діяльності Росії в повітрі.

За повідомленням російського новинного агентства, королівські ВПС перехопили шість російських бомбувальників над Чорним морем. Заєвляється, що бомбувальники пролітали поряд з повітряним простором НАТО і повернули у напрямку до Криму.

"Операцію було проведено у відповідності до місії НАТО з посиленого патрулювання повітряного простору, в рамках якої королівські повітряні сили діють спільно з союзником НАТО, щоб стримувати агресію Росії, запевнити наших друхів в румунії і союзників НАТО у нашій відданості колективній обороні".

Наразі на базі ВПС на південному сході Румунії розміщується чотири Британські літаки Typhoon.

Як повідомляли ЗМІ, Британські літаки вісім разів перехоплювали російські бомбардувальники протягом останніх двох років.

"Частота цих подій свідчить, що Росія має намір перевірити повітряну оборону Британії", - заявив речник ліберал-демократів лорд Мін Екмпбелл.

"В інтересах громадськості піднімати Британські літаки для того, щоб відводити російські літаки подалі від повітряного простору Британії".

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