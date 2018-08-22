США: час для Сенцова і інших політичних в'язнів-українців повернутись додому

Державний Департамент США виступив з заявою, закликавши Росію звільнити політичних в'язнів - громадян України.

Заяву було видано в 100-тий день голодування Олега Сенцова – українського кінорежисера, якого було свавільно ув'язнено у віддаленій російській в'язниці.

"США глибоко занепокоєні через погіршення його здоров'я і ми знову вимагаємо від Росії негайно звільнити його та всіх громадян України, яких незаконно ув'язнили в Росії та в Криму", - йдеться в заяві речниці Держдепу Гедер Науерт.

Нас непокоїть перспектива смерті ще однієї невинної людини, яку затримала Росія

Науерт нагадала, що в разі трагедії, вимоги покарати винних стануть невідворотними.

"Нас непокоїть перспектива смерті ще однієї невинної людини, яку затримала Росія, - йдеться в заяві. - Ми сподіваємось, що влада Росії звільнить Сенцова для того, щоб уникнути трагедії, яка, невідворотно призведе до вимог покарати винних посадовців".

Цей вирок за підготовку терористичних актів, широко розглядається, як необґрунтований і є цинічним переслідуванням за його опозицію стосовно окупації Криму Росією

В Держдепі нагадали про обставини арешту Сенцова. "Сенцова заарештували на окупованій Росією території Криму, йому було примусово надано російське громадянство і російський суд засудив його до 20 років ув'язнення. Цей вирок за підготовку терористичних актів, широко розглядається, як необґрунтований і є цинічним переслідуванням за його опозицію стосовно окупації Криму Росією.

14 травня він розпочав голодування, протестуючи проти незаконного ув'язнення більше 60 українських політичних в'язнів в Росії і вимагаючи їх звільнення".

"Ми підтримуємо його заклик: час для цих в'язнів, включно із власне Сенцовим, повернутись додому", - наголосили в Держдепі.

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