Висунуто звинувачення ще одному конгресмену-республіканцю, активному прихильнику Трампа

Конгресмена США від Республіканської партії Данкана Гантера та його дружину звинувачують у зловживанні коштами.

За звинуваченнями, оголошеними у вівторок, конгресмен та його дружина неналежним чином витратили 250 000 доларів пожертв, які надійшли на фінансування політичної кампанії.

Зокрема, як стверджують прокурори, за ці гроші вони оплачували сімейні подорожі до Італії, на Гаваї, навчання, квитки до театру і навіть, покупки в закладах швидкого харчування, а потім намагались приховати ці витрати у федеральних звітах від імені політичної кампанії.

Гантер сказав своїй дружині, що хотів купити "гавайські шорти", але не має грошей. Вона порадила йому купити їх в магазині для гольфу, щоб потім можна було списати ці видатки в якості "м'ячиків для гольфу для поранених військових"

Документи обвинувачення займають 48-сторінок і детально описують як протягом восьми років, пара привласнювала частину коштів, які надходили їм в якості пожертв на політичну кампанію, а також фальсифікувала звіти.

В березні 2015 року, Гантер сказав своїй дружині, що він хотів купити "гавайські шорти", але не має грошей, йдеться в обвинуваченнях. Вона порадила йому купити їх в магазині для гольфу, щоб потім можна було списати ці видатки в якості "м'ячиків для гольфу для поранених військових", - пише видання Starts and Stripes.

"Гантери витрачали набагато більше, ніж заробляли, - йдеться в обвинуваченні. – Вони перевищували ліміт за банківським рахунком 1 100 разів за сім років, що призвело до появи 37 761 доларів кредиту-овердрафт і пов'язаних банківських виплат".

Обраний представник має ревно оберігати довіру громадян і не зловживати посадою для особистого збагачення. Сьогоднішні звинувачення – нагадування, що жоден не стоїть над законом

Для того, щоб приховати особисті витрати, рахунки за лікування зубів сім'ї "ставали" доброчинними пожертвами до клініки "Smiles of Life". Квитки для сім'ї на виставу "Riverdance" в театрі Сан-Дієго "ставали" "участю в події зі збору коштів Громадського центру жінок-членів Республіканської партії", йдеться в обвинуваченні. Квитки до розважального парку SeeaWorld на суму більше 250 доларів вказувались як "навчальна екскурсія", цитує обвинувачення Los Angeles Times.

"Обраний представник має ревно оберігати довіру громадян і не зловживати посадою для особистого збагачення. Сьогоднішні звинувачення – нагадування, що жоден не стоїть над законом", - заявив прокурор США Адам Брейвермен.

Речник Гантера Грегорі Вега в серпні звертався до заступника міністра юстиції Рода Розенстіна з проханням відтермінувати висунення звинувачень. На думку речника, існував "політичний тиск" завершити розслідування, щоб заплямувати репутацію Гантера перед виборами, після того, як партія затвердила його кандидатуру на вибори до Конгресу.

Гантер був одним з перших республіканців, які підтримали президента Трампа і Вега зазначив, що його активна підтримка президента спричинила "необ'єктивне ставлення прокурорів".

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41-річний Гантер балотується в 50-му окрузі міста Сан-Дієго, де республіканці мають потужну підтримку.

Політолог університету Сан-Дієго, Тад Куссер заявляє, що Гантер мав би всі шанси перемогти, якщо б дискусія відбувалась навколо програми Трампа.

Настав час "позбутись корупції та жадоби, яка тримає в заручниках Вашингтон

Тепер, дискусія торкнеться "корупції і певним чином пов'яже Гантера до найбільш болючих проблем Дональда Трампа", - заявив Куссер, звертаючи увагу на визнання провини Майклом Коеном, колишнім особистим юристом Трампа, а також визнання колишнього очільника кампанії Трампа Пола Манафорта винним у восьми фінансових злочинах.

Опонент Гантера від Демократичної партії Аммар Кампа-Наджар заявив: "вважаю, справедливість мусить йти своїм курсом". Він наголосив, що Гантер йшов на вибори "у власних інтересах" і, що настав час "позбутись корупції та жадоби, яка тримає в заручниках Вашингтон".

В службі держсекретаря Каліфорнії заявили, що механізму заміни кандидата на цьому етапі виборів немає.

Конгресмен та його дружина мають конституційне право на суд, і ми не будемо забігати наперед

В своїй заяві, спікер Палати Представників США Пол Раян назвав звинувачення "дуже серйозними" і сказав, що Гантер не працюватиме над завданнями комітету до врегулювання справи. Провідниця демократів в Палаті Представників Ненсі Пелозі заявила, що Раян мусить закликати Гантера піти у відставку.

Голова Республіканської партії Каліфорнії Джим Бралт нагадав про існування "презумпції невинності". "Конгресмен та його дружина мають конституційне право на суд, і ми не будемо забігати наперед", - заявив Бралт.

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